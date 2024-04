digital informieren – in Präsenz diskutieren ist der Leitgedanke der ENERGIETAGE 2024.

Nach den digitalen ENERGIETAGEN ist vor den ENERGIETAGEN in Präsenz:

Am 15. und 16. Mai trifft sich die ENERGIETAGE-Community zum persönlichen Austausch im Rahmen von rund 50 Themenveranstaltungen in Berlin (Ludwig-Erhard-Haus): hier können Sie sich einen kostenfreien Platz sichern.

Da einige Veranstaltungen bereits ausgebucht sind, empfiehlt sich eine zeitnahe Anmeldung.

In der vergangenen Woche konnten sich Teilnehmende in über 60 Online-Veranstaltungen über Lösungen für die Energiewende in Deutschland informieren.

In der Zeit bis zu den Präsenz-ENERGIETAGEN haben Sie die Möglichkeit, einen Blick in die Präsentationsfolien der digitalen Events der letzten Woche zu werfen. Im ENERGIETAGE-Telegramm finden sich zudem zentrale Ergebnisse der digitalen ENERGIETAGE.

Wir würden uns sehr freuen, Sie zum "face to face" der ENERGIETAGE 2024 in Berlin begrüßen zu dürfen!

Mit den besten Grüßen

Jürgen Pöschk

Hauptveranstalter ENERGIETAGE