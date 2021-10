Pressemeldung

Bereits zum siebten Mal hat der Callwey Verlag den Award „Best of Interior“ ausgelobt. Dabei handelt es sich um einen der wichtigsten Wohndesign-Awards im deutschsprachigen Raum für Innenarchitekten und Interior Designer. Es wurden herausragende private Einrichtungskonzepte gesucht: harmonisch, wohnlich, zeitgemäß und persönlich. Aus den zahlreichen Einreichungen hat die Expertenjury die 50 besten Beiträge ausgewählt, die nun gekürt wurden. Darüber hinaus wurden 22 Innovationen als Produkte des Jahres ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr, dass die HÜPPE Select+ im Rahmen des „Best of Interior Award 2021“ als „Lösung des Jahres 2021“ in der Kategorie „Bad, Sanitär & Armaturen“ ausgezeichnet wurde. Für HÜPPE sind Designpreise gleichermaßen Spiegel unserer Innovations- und Wirtschaftskraft wie Ansporn für die Zukunft.

Überzeugen Sie sich in diesem Video selbst!