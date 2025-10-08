LK Armatur Deutschland GmbH ist ein schwedischer Hersteller von Armaturen und Pumpengruppen für Heiz- und Frischwassersysteme mit über 110 Jahren Erfahrung auf dem SHK-Markt.

Zu den Werten unseres familiengeführten Unternehmens mit international über 400 Mitarbeitern zählen u. a.

nachhaltige und zukunftsorientiere Lösungen zu entwickeln

Kundenbedürfnisse zu verstehen und intelligente, den Alltag vereinfachende Produkte herzustellen

bestehende Standards zu hinterfragen und mit Mut „Neues“ auszuprobieren

mit Begeisterung neue Projekte anzugehen.

Unser Team in Bad Oeynhausen sucht Verstärkung für das Vertriebsgebiet SÜD-OST. Sie wollen sich beruflich neu orientieren, nicht nur Dienst nach Vorschrift machen, sondern suchen eine wirklich neue Herausforderung mit Perspektive?

Dann bewerben Sie sich bei uns als

Außendienstmitarbeiter (m/w/d) für die Region SÜD-OST

- Technische Armaturen, Heizungssysteme, Frischwassertechnik -

Ihre Aufgaben:

Vertrieb von technischen Produkten im Bereich von Heizung und Warmwasser.

Betreuung der Bestandskunden im Fachhandwerk, Fachgroßhandel und OEM.

Akquisition und Beratung von Neukunden.

Netzwerkbildung zu relevanten Entscheidern.

Bedarfsermittlung, Preiskalkulation und eigenständige Angebotsverhandlung.

Durchführung von Vertragsverhandlungen bis zum erfolgreichen Abschluss.

Durchführung von Markt- und Wettbewerbsanalysen.

Kontinuierliche Marktbeobachtung und -bearbeitung sowie konsequentes Nachgehen von Geschäftsmöglichkeiten.

Erarbeitung und Umsetzung von Vertriebsstrategien.

Beratung der Kunden vor Ort bei technischen Anforderungen.

Durchführung von Kundenschulungen.

Repräsentation der LK-Gruppe auf Messen und Veranstaltungen.

Ihr Profil:

Berufserfahrung im Vertriebsaußendienst in der SHK-Branche.

Sie sind vertriebsstark und können souverän auf verschiedenen Unternehmensebenen kommunizieren.

Sie arbeiten mit einer hohen Kundenorientierung.

Eine ausgesprochene Zielorientierung und Verhandlungsgeschick zeichnet Sie aus.

Ihr Arbeitsstil ist geprägt von strategischer und systematischer Abschlussorientierung.

Sehr gutes Netzwerk innerhalb der SHK-Branche.

Sie besitzen eine hohe Selbstmotivation.

Kommunikationsstärke und Durchsetzungsvermögen: Sie führen Projekte zielgerichtet und erfolgreich durch.

Sprachliche Kompetenz: Sehr guter Ausdruck auf Deutsch, mündlich und schriftlich.

IT-Kompetenz: Sicherer Umgang mit gängigen MS Office-Anwendungen.

Idealerweise Erfahrungen in der Anwendung von CRM-Systemen.

Reisebereitschaft: eine der Position angemessene Reisebereitschaft setzen wir voraus.

Vorzugsweise Wohnsitz im Vertriebsgebiet.

Wir bieten Ihnen:

Innovatives Umfeld: Arbeiten Sie in einem zukunftsorientierten Unternehmen, das sich durch Innovationen in der Heiztechnikbranche auszeichnet.

Eigenverantwortung: Sie übernehmen Verantwortung für spannende Projekte mit einem hohen Maß an Gestaltungsspielraum.

Flache Hierarchien: Arbeiten Sie in einem offenen und dynamischen Team mit kurzen Entscheidungswegen. Sie berichten direkt an die Vertriebsleitung.

Intensive Einarbeitung.

Attraktives Gehaltspaket mit leistungsorientierten Boni.

Technische Komplett-Ausstattung für Ihr Homeoffice.

30 Urlaubstage.

Unbefristeten Arbeitsvertrag.

Firmenwagen zur privaten Nutzung.

Familiäres, offenes, freundliches Betriebsklima.

Familiengeführter Mutterkonzern mit Sitz in Schweden. International tätig mit über 400 Mitarbeitern.

Wir legen Wert auf ein familiäres, faires und offenes Miteinander.

Die Persönlichkeit eines jeden ist uns genauso wichtig, wie die regelmäßigen Treffen des gesamten Teams in Bad Oeynhausen.

Klingt spannend?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Senden Sie bitte Ihre vollständigen, Bewerbungsunterlagen mit Angabe der Gehaltsvorstellung sowie Nennung des nächstmöglichen Eintrittsdatums an buchhaltung@lkarmatur.de

Ihre Unterlagen und Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt!

Sie fühlen sich angesprochen und haben vorab noch ein paar Fragen?

Gerne beantworten wir Ihnen diese unter 0172/8988719, Ansprechpartner Sven Mucha.

Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen!