Am Produktionsstandort Porta Westfalica, dem globalen LIXIL- Kompetenzstandort für GROHE Sanitär- und Spülsysteme, werden 35 neue Arbeitsplätze geschaffen. Dies ist der bisher größte Einstellungsschub des Werkes, um die weltweit steigende Nachfrage in der Sanitärbranche zu bedienen. Gesucht werden neue Mitarbeiter:innen für die Bereiche Montage und innerbetriebliche Werkslogistik, die innerhalb der nächsten drei Monate ihre Beschäftigung aufnehmen.

„Ich freue mich über die positive Entwicklung in Porta Westfalica. Täglich stehen unsere Beschäftigten mit all ihrer Erfahrung und Begeisterung für Qualitätsprodukte ein, die weltweit nachgefragt werden und sich großer Beliebtheit erfreuen. Mit den neuen Arbeitsplätzen setzen wir erneut ein klares Standortsignal“, kommentiert Thomas Fuhr, Leader Fittings LIXIL International und Co-CEO Grohe AG.

Für den japanischen LIXIL-Konzern spielt Porta Westfalica eine wichtige Rolle. Von dort finden Produkte wie Installationssysteme, Zu- und Ablaufventile, Betätigungsplatten für WC-Spüler und Spülkästen der Marke GROHE ihren Weg auf die Weltmärkte, deren Nachfrage kontinuierlich wächst. Begünstigt wird die positive Entwicklung dadurch, dass sich wandhängende Systeme, wie sie in Porta Westfalica gefertigt werden, weltweit als Standard durchsetzen und bodenstehende WCs und Waschtische ablösen.

„35 Neueinstellungen auf einmal sind ein großer Vertrauensbeweis in unseren Standort und unsere Arbeit. Als Werkleiter freue ich mich sehr, dass wir die volle Rückendeckung für unseren Wachstumskurs erhalten und so unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken können. Jetzt geht es darum, schnell die richtigen Leute zu finden, um die offenen Stellen zu besetzen“, fasst Peter Brendecke, Leader Plant Porta Westfalica, Fittings LIXIL International, zusammen.

Für Bewerber:innen schaltet das Unternehmen eigens eine Hotline. Für Fragen steht die Personalabteilung Interessent:innen unter 0571 / 3989 - 114 zur Verfügung.

Bewerbungen werden über die digitale Bewerbungsplattform auf www.grohe.com entgegengenommen.

Mehr über die Produktionsstätte in Porta Westfalica erfahren Sie in unserem neuen Erlebnis-Hub GROHE X.