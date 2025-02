Nachfolgend finden Sie einige Highlights der am Freitag (31.01.2025) veröffentlichten LIXIL Finanzergebnisse für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres, das am 31. März 2025 endet. LIXIL ist Hersteller richtungsweisender Wassertechnologien und Gebäudeausstattung, zu dessen Portfolio auch die Marke GROHE gehört. Die vollständige Presseinformation in englischer Sprache finden Sie hier.

Statement von Kinya Seto, LIXIL CEO:

„Im dritten Quartal des im März 2025 endenden Geschäftsjahres konnten wir trotz herausfordernder Marktbedingungen im Jahresvergleich sowohl in Japan als auch international ein Umsatz- und Kerngewinnwachstum erzielen. Die Rentabilität unseres Wassertechnologie-Geschäfts in Japan verbesserte sich durch das Wachstum im Renovierungsgeschäft deutlich, obwohl die Neubautätigkeit schwach blieb. Auch der Verkauf hochisolierender Fenster entwickelte sich weiterhin solide.

Im internationalen Geschäft blieb die Nachfrage außerhalb einiger Wachstumsmärkte verhalten. Dennoch konnten wir durch Marktanteilsgewinne in Europa sowie einen stetig steigenden Absatz im Nahen Osten und in Indien Umsatz und Gewinn steigern.

Wir setzen in unserem internationalen Geschäft weiterhin strukturelle Reformen um und optimieren unser Geschäftsportfolio zur Verbesserung der Rentabilität. Gemäß dem ,LIXIL Playbook’ konzentrieren wir unsere Ressourcen und Investitionen auf Bereiche, in denen wir unsere Stärken ausspielen können. Dabei setzen wir auf die Entwicklung hochgradig differenzierter Produkte mit hohem Mehrwert und nutzen neue Geschäftschancen.“

Finanzielle Highlights (9-Monats-Zeitraum):

Umsatz

Der konsolidierte Umsatz stieg im Jahresvergleich um 1,6 Prozent auf 1.140,5 Milliarden Yen. In Japan ging die Zahl der Neubauten zurück, dennoch konnten wir die Renovierungsnachfrage nach Wasserprodukten nutzen und stabile Verkäufe hochisolierender Renovierungsprodukte erzielen. Dies führte zu einem nahezu unveränderten Umsatz von 756,3 Milliarden Yen.

Der Umsatz des internationalen Geschäfts stieg um 6 Prozent auf 392,1 Milliarden Yen, was währungsbereinigt einem Rückgang von 1 Prozent entspricht. Trotz anhaltender Nachfrageschwäche in den USA und China konnten wir den Absatz von Bad- und Duschprodukten in Europa steigern und den Umsatz in Wachstumsmärkten wie dem Nahen Osten und Indien steigern.

Kerngewinn

Der Kerngewinn stieg im Jahresvergleich um 16,7 Prozent auf 31,1 Milliarden Yen. Die Rentabilität unseres internationalen Geschäfts verbesserte sich erheblich, angetrieben durch das Umsatzwachstum in Europa, dem Nahen Osten und Indien. In Japan ging der Gewinn leicht zurück, bedingt durch die schwache Neubautätigkeit und gestiegene Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (SG&A) aufgrund höherer IT-Abschreibungen. Dennoch trugen Produktivitätssteigerungen infolge struktureller Reformen positiv bei. Die Kerngewinnmarge verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent.

Nettogewinn

LIXIL erzielte im dritten Quartal einen Nettogewinn von 4,3 Milliarden Yen, was einem Rückgang von 2,5 Milliarden Yen gegenüber dem Vorjahr entspricht, bedingt durch gestiegene Steueraufwendungen. Im dritten Quartal verbesserte sich der Gewinn jedoch um 1,9 Milliarden Yen im Jahresvergleich, gestützt durch höhere Kerngewinne.

LIXIL Water Technology (LWT)

Der Umsatz des internationalen LWT-Geschäfts stieg um 5,5 Prozent auf 372,1 Milliarden Yen. Der Kerngewinn stieg um 10,2 Milliarden Yen auf 11,5 Milliarden Yen, angetrieben durch Umsatzsteigerungen und strukturelle Reformen. Währungsbereinigt verbesserten sich die Verkäufe in Europa, insbesondere im Bad- und Duschsegment. Die Nachfrage im Nahen Osten blieb stark, was zu einem Umsatzanstieg von 12 Prozent in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) führte. In der Asien-Pazifik-Region trugen starke Projektverkäufe in Indien und eine Erholung in Vietnam zu einem Umsatzwachstum von 7 Prozent bei.

In den USA hat der Renovierungsmarkt trotz beginnender Zinssenkungen noch nicht wieder angezogen. Zudem führte eine Systemstörung infolge eines unbefugten Sicherheitszugriffs im Dezember zu einem Umsatzrückgang von 9 Prozent. In China sank der Umsatz aufgrund der anhaltenden Schwäche des Immobilienmarkts um 12 Prozent.

„Auch im dritten Quartal des laufenden Finanzjahres führen wir den positiven Trend für unser Europa­Geschäft und die Marke GROHE weiter fort. In den vergangenen Monaten haben wir unseren zielgruppenspezifischen Ansatz und unser differenziertes Angebot weiter konkretisiert. Auf der ISH 2025 werden wir ein Portfolio präsentieren, das tief mit unseren Markenwerten Qualität, Technologie, Design und Nachhaltigkeit verwurzelt ist. Wir freuen uns darauf zu zeigen, wie wir unseren Kund:innen und professionellen Partner:innen echten Mehrwert bieten, das Vertrauen in die Zukunft stärken und so die Basis für weiteres Wachstum in einem herausfordernden Marktumfeld festigen“, sagt Bijoy Mohan, Leader, LIXIL International.

Info Wechselkurs

Q3 Geschäftsjahr 2025

1 EUR = JPY 164,91

1 USD = JPY 152,87