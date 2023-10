Statement von Kinya Seto, CEO, LIXIL

„Wir sahen uns auch im zweiten Quartal mit einem schwierigen makroökonomischen Umfeld konfrontiert. Dieses wurde durch die langsame Erholung der internationalen Märkte, insbesondere in Europa, in Folge steigender Zinssätze und Inflation beeinträchtigt. Dennoch konnte das Kernergebnis im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. In Japan haben Preisoptimierungsinitiativen und die Nachfrage nach Hochleistungsfenstern im Renovierungsbereich die Rentabilität stetig erhöht, und wir erwarten, dass sich dies fortsetzen wird. In unserem internationalen Geschäft ist das externe Wirtschaftsumfeld weiterhin unsicher, vor allem in Europa. Wir forcieren strukturelle Reformen, um die Widerstandsfähigkeit zu stärken und erwarten erste Effekte ab dem vierten Quartal.

Wir konzentrieren uns weiterhin auf die im LIXIL Playbook dargelegten strategischen Prioritäten. Dazu gehört die Umsetzung von Maßnahmen zur Erhöhung des Marktanteils in Japan mit der Normalisierung des Wettbewerbsumfeldes. Darüber hinaus erweitern wir unser Angebot an umweltfreundlichen Produkten wie PremiAL R100, einem Baumaterial aus 100 Prozent recyceltem Aluminium. Mit diesen fortschrittlichen Technologien und Produkten wollen wir zu einer dekarbonisierten Gesellschaft und der Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft beitragen.”



Wichtige Kennzahlen (6-Monatszeitraum)



Umsätze

Die Umsatzerlöse blieben mit 732,2 Milliarden Yen insgesamt unverändert. Im internationalen Geschäft sank der Umsatz um 4 Prozent auf 248,3 Milliarden Yen, was in erster Linie auf die schwächere Nachfrage, insbesondere in Europa, zurückzuführen ist. Wechselkursbereinigt ging der Umsatz um 11 Prozent zurück.



Kernergebnis

Das Kernergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahr um 43,6 Prozent auf 8,8 Milliarden Yen. Während sich der schwache Yen auf die Beschaffungskosten im Japan-Geschäft und die Personalkosten im internationalen Geschäft auswirkte, beeinflussten die Preisoptimierungsinitiativen von LIXIL und die Stabilisierung der Beschaffungskosten für Rohstoffe und Komponenten die Kernergebnismarge positiv. Sie stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 1,2 Prozent.



Den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnender Reingewinn

Der Nettogewinn verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 86,8 Prozent auf 0,5 Milliarden Yen, was auf den Wegfall des letztjährigen Gewinns aus der Übertragung von Liegenschaften und anderen Vermögenswerten sowie auf einen Anstieg der Finanzierungskosten zurückzuführen ist.



Prognose für die Jahresenddividende

LIXIL hält an seiner Prognose für die Jahresdividende in Höhe von 90 Yen pro Aktie fest. Die Zwischendividende in Höhe von 45 Yen wurde beschlossen.



Entwicklung nach Geschäftsbereichen und Regionen

Das internationale Geschäft von LIXIL Water Technology verzeichnete einen Umsatz von 235,8 Milliarden Yen, was einem Rückgang von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Aufgrund eines unsicheren wirtschaftlichen Umfelds und steigender Zinssätze blieb die Nachfrage in Europa, einem zuvor hochprofitablen Markt, schwach. In lokaler Währung sank der Umsatz in allen Regionen: Nord- und Südamerika, EMEA, APAC und Greater China. Das Kernergebnis verringerte sich um 10,7 Milliarden Yen auf -0,8 Milliarden Yen.



„In der EMENA-Region sehen wir uns weiterhin mit einem volatilen Marktumfeld konfrontiert. Unsere Halbjahreszahlen spiegeln den Abschwung in der Bauindustrie und die Kaufzurückhaltung der Verbraucher:innen wider. Für die Marke GROHE konzentrieren wir uns auch künftig auf die Umsetzung unserer auf den Endverbraucher ausgerichteten Go-To-Market-Strategie. Zudem arbeiten wir parallel an Maßnahmen, die unser Geschäft in der Region widerstandsfähiger gegen aktuelle und zukünftige Herausforderungen machen“, kommentiert Bijoy Mohan, Leader LIXIL International und interimistisch ebenfalls verantwortlich für die EMENA-Region.

Umrechnungskurs: Euro / Yen = 1 / 153.51