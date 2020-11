DB überzeugt mit der Initiative „Einziganders“ in der Kategorie „Generation“

Diversität ist mehr als Gender: Auch die Zusammenarbeit von Mitarbeitern unterschiedlicher Generationen fördert Vielfalt im Unternehmen

LIXIL unterstützt die BeyondGenderAgenda, welche sich für Chancengleichheit von Führungskräften einsetzt

Chancengleichheit von Führungskräften ist in Deutschland auch 2020 nicht selbstverständlich. Das zeigen repräsentative Studien zu Diversität und Inklusion. Dabei kann Diversität ein Schlüsselfaktor zum Unternehmenserfolg sein. Die Unternehmensberatung McKinsey stellt heraus, dass Unternehmen allein mit einer höheren Durchmischung von Männern und Frauen die Profitabilität um 25 Prozent erhöhen können. Dabei geht Diversität über die Chancengleichheit zwischen Geschlechtern hinaus. Genau mit diesem Thema beschäftigt sich die Initiative BeyondGenderAgenda, die 2020 von Viktoria Wagner ins Leben gerufen wurde. BeyondGenderAgenda hat sich auf die Fahne geschrieben, auf die Bedeutung von Diversität und Inklusion für die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen aufmerksam zu machen.

Am 18. November 2020 wurde erstmalig der German Diversity Award von der Initiative ausgerichtet - dieses Jahr digital auf den Social-Media-Kanälen der BeyondGenderAgenda. LIXIL ist seit der Gründung Unterstützer des Projekts und sponsert in diesem Jahr den Preis in der Kategorie „Generations“. „Bei LIXIL glauben wir an die Kraft von Vielfalt“, sagt Thorsten Sperlich, Leader Communication & Corporate Responsibility LIXIL EMENA. „Die Integration verschiedener Generationen trägt maßgeblich zu Fortschritt bei - Jung lernt von Alt, Alt von Jung. Altersdiversität ist wichtig - auch wir stehen noch am Anfang unserer Reise. Aber es gibt bereits inspirierende Ansätze in Unternehmen, von denen wir lernen können." Eines dieser Unternehmen ist die Deutsche Bahn (DB), Gewinnerin des German Diversity Awards in der Kategorie „Generations". Die Jury lobt insbesondere die Diversity-Strategie „Einziganders" der DB, mit welcher das Unternehmen sich klar zu Vielfalt bekennt. Das darin verankerte Generationenmanagement schafft die Rahmenbedingungen für eine integrative Wertschätzung und Bindung der Mitarbeitenden. Menschen mit den unterschiedlichsten Lebensentwürfen und Berufserfahrungen bereichern die DB mit ihren individuellen Perspektiven. Darüber hinaus hat die Deutsche Bahn ein „Senior Azubi"-Programm ins Leben gerufen, denn ca. 15 Prozent der neu eingestellten Mitarbeiter sind älter als 50 Jahre. „Wir gratulieren Martin Seiler, Vorstand Personal und Recht bei der Deutschen Bahn, ganz herzlich zu dem verdienten Gewinn des German Diversity Awards ,Generation‘ ", sagt Thorsten Sperlich während der digitalen Preisverleihung am Mittwoch.

Insgesamt wurden im Rahmen des German Diversity Awards acht Unternehmen in den Kategorien Disability, Ethnicity, Gender, Generation und LGBT+ ausgezeichnet. Daneben gab es drei Sonderkategorien: Personality of the Year, Company of the Year sowie den Audience Award. Im Vorfeld konnten Unternehmen nominiert werden. Eine Jury aus relevanten Vertretern von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik ermittelte die Gewinner*innen dann in einer digitalen Jurysitzung.

Mehr zum GermanDiversityAward 2020.