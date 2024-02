Standort-Investitionen von mehr als 35 Millionen Euro seit 2019

Kinya Seto erhielt einen ausführlichen Einblick in die Produktion. Seit seinem letzten Besuch i m Jahr 2019 wurden insgesamt mehr als 35 Millionen Euro in das Lahrer Werk investiert. So unter anderem in eine zusätzliche Produktionslinie für die GROHE Tempesta 110 Handbrause. Sie ist die neueste Erweiterung des GROHE Professional Produktportfolios, das sich in erster Linie an Installateur:innen richtet. Die in Lahr produzierte Handbrause verfügt über clevere Komfortfunktionen wie die einfache Umstellung zwischen den Strahlarten und bietet neue, wassersparende Varianten für ein besonders nachhaltiges Duschvergnügen.

„Für unser Wassertechnologiesegment spielt Lahr eine zentrale Rolle - das Werk ist die Wiege aller Duschen und Duschsysteme der Marke GROHE. Gemeinsam mit den Mitarbeitenden hat der Werksführungskreis es über die vergangenen Jahre trotz aller Herausforderungen geschafft, Lahr als wettbewerbsstarken und zukunftsorientierten Leistungsträger in unserem Produktionsnetzwerk zu festigen”, kommentiert Kinya Seto, CEO LIXIL Corporation.

Wassersparende Duschtechnologien gewinnen zunehmend an Bedeutung

Nur etwa drei Prozent des Wassers auf unserem Planeten sind trinkbar.1 Gleichzeitig ist das Süßwasser auf der Welt ungleich verteilt. Das hat zur Folge, dass mehr als zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu sicherem Wasser haben.2

Wassersparende Varianten der GROHE Duschen und Duschsysteme aus Lahr ermöglichen es Menschen in aller Welt, einen positiven Einfluss auf ihren persönlichen Wasser- und Energieverbrauch zu nehmen, ohne dabei an Komfort zu verlieren. Mit der neuen GROHE Tempesta 110 Handbrause verfügt der Standort über ein hochvolumiges Produkt, das weltweit stark nachgefragt wird und ebenfalls in wassersparenden Varianten verfügbar ist. Alle vier Sekunden verlässt eine Handbrause die neue Produktionslinie, die - ganz ohne Umrüsten - bis zu 200 verschiedene Produktvarianten fertigen kann. Das macht bis zu 19.000 Handbrausen am Tag, die bereits während des Produktionsprozesses auf alle wichtigen Qualitätsmerkmale hin geprüft werden und zu 100 Prozent rückverfolgbar sind.

„Die neue Produktionslinie für die GROHE Tempesta 110 Handbrause war mein persönliches Highlight der gemeinsamen Werksführung mit Kinya Seto. Sie steht für alles, was unseren Standort ausmacht: für Teamgeist, Innovationsfreude und einen geschickten Einsatz von Ressourcen, um uns zukunftsorientiert aufzustellen“, so Arnd Müller, Werkleiter Lahr.

1 svs.gsfc.nasa.gov/11595/

2 www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water