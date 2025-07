Die Energiepreise steigen – was liegt da näher, als seinen eigenen Strom zu erzeugen und so viel Energieverbrauch wie möglich darüber zu decken? „Mit einer Photovoltaik-Anlage produziert man seinen eigenen Strom, der am besten auch direkt sinnvoll genutzt wird“, so Frank Röder, Leiter der Planungsabteilung beim Haustechnikhersteller Stiebel Eltron. „Der größte Energieverbraucher im eigenen Zuhause ist die Heizung. Deswegen ist es nur folgerichtig, hier auf eine Wärmepumpe zu setzen, die einerseits ohnehin kostenlose Umweltenergie nutzbar macht und andererseits als Antriebsenergie auch noch den selbst erzeugten PV-Strom nutzen kann – quasi eine Win-Win-Situation!“ Stiebel Eltron bietet für interessierte Hausbesitzer ein Live-Webinar zu dem Thema.

Unter www.stiebel-eltron.de/traumkombi können Endkunden nicht nur direkt über einen kinderleicht zu bedienenden Online-Konfigurator die für das eigene Zuhause passende Wärmepumpenheizung nebst PV-Anlage ermitteln und auf Wunsch ein Komplettangebot eines Fachhandwerkers aus der Region anfordern – sie können sich hier auch für einen der Termine des Info-Webinars anmelden. In dem kostenlosen Live-Webinar erfahren die Teilnehmer, wie man mit der Kombination aus Wärmepumpe und Photovoltaik nicht nur Heizkosten spart, sondern auch unabhängig wird von fossilen Brennstoffen.

Die Themen der rund 45-minütigen Online-Infoveranstaltung im Einzelnen:

Welches Einsparpotenzial ist möglich?

Wie ergänzen sich Wärmepumpe und Solaranlage optimal?

Welche Förderungen sind möglich?

Für wen lohnt sich die Kombination?

Welches Energiemanagement macht den Unterschied?

Das Seminar wird an verschiedenen Tagen zu unterschiedlichen Zeiten angeboten.