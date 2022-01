Pressemeldung

Die Energiepreise steigen immer weiter! Allein in 2021 um 35 %. Gleichzeitig erhöhen immer niedrigere Grenzwerte den Druck zur Emissionsreduzierung. Dies stellt Hausbesitzer vor eine große Herausforderung: Sie sollen ihre Heizkosten senken und gleichzeitig die Umweltbelastung durch Feinstaub aus der Abluft von Kachel-, Kaminöfen oder der Heizungsanlage minimieren. Um Lösungen aufzuzeigen, bietet die Raab-Gruppe auch 2022 Webinare für Privatpersonen über die Webseite www.raab-academy.de an. Im Zentrum stehen dabei Schornsteinkomponenten zur Brennstoffminimierung und Emissionsreduzierung. In den einstündigen Webinaren erläutern Raab-Experten anschaulich und detailliert, wie die Lösungen funktionieren und wo sie in den Schornstein integriert werden können. Darüber hinaus können Fachleute aus der Branche im Rahmen von Webinaren ihr Wissen vertiefen.

Die Themenschwerpunkte der Webinare sind unter anderem: Feinstaubabscheider zur Emissionsverbesserung, Zugbegrenzer/Nebenluftvorrichtungen, Abgasventilatoren, sogenannte Rauchsauger sowie der intelligente Schornstein. Im letzten Webinar erläutern Raab-Experten, mit welchen Komponenten der Schornsteinzug intelligent geregelt werden kann. Interessierte finden alle Termine sowie die Möglichkeit zur Anmeldung direkt auf der Webseite www.raab-academy.de.

Übersicht der kommenden Webinare für Privatanwender:

Saubere Verbrennung in Holzfeuerstätten mit Feinstaubabscheidern, Zugbegrenzern und Rauchsaugern

18. Januar 2022, 18:00 Uhr

Saubere Verbrennung in Holzfeuerstätten mit Feinstaubabscheidern, Zugbegrenzern und Rauchsaugern

22. Februar 2022, 18:00 Uhr

Saubere Verbrennung in Holzfeuerstätten mit Feinstaubabscheidern, Zugbegrenzern und Rauchsaugern

15. März 2022, 18:00 Uhr

Übersicht der kommenden Webinare für Fachleute:

Feinstaubpartikelabscheider zur Emissionsverbesserung

17. Januar 2022, 17:00 Uhr

Zugbegrenzer/Nebenluftvorrichtungen für einen stabilen Schornsteinzug

24. Januar 2022, 17:00 Uhr

Abgasventilatoren / Rauchsauger für optimalen Schornsteinzug

7. Februar 2022, 17:00 Uhr

Intelligenter Schornstein – mit Schornsteinkomponenten den Schornsteinzug intelligent regeln

15. Februar 2022, 17:00 Uhr

Feinstaubpartikelabscheider zur Emissionsverbesserung

21. Februar 2022, 17:00 Uhr

Intelligenter Schornstein – mit Schornsteinkomponenten den Schornsteinzug intelligent regeln

7. März 2022, 17:00 Uhr

Feinstaubpartikelabscheider zur Emissionsverbesserung

22. März 2022, 17:00 Uhr

Weitere Informationen zur Raab-Gruppe und dem Produktportfolio sind auf der Webseite www.raab-gruppe.de zu finden.