Das Konzept von ACO Haustechnik, mehrere Gerätefunktionen in einer Gesamtanlage zusammenzufassen, zielt auf Einsparungen bei der wichtigsten Ressource im Auslegungsprozess: die Zeit des Fachplaners. Anstatt mehrere Technikkomponenten zeitaufwändig und damit fehleranfällig kombinieren und aufeinander abstimmen zu müssen, steht mit LipuSmart eine integrierte Lösung bereit, die leistungsstarke Abscheide- und Pumpentechnik mit Komfort und Sicherheit vereint.



LipuSmart von ACO Haustechnik vereint die Funktionen von Fettabscheider, Probeentnahme und Hebeanlage in einer kompakten Anlage, einschließlich zentraler Gesamtanlagensteuerung. LipuSmart überzeugt mit strömungsoptimierter Pumpentechnik, nur einer erforderlichen Lüftungsleitung, integriertem Rückstauschutz und kompakten Abmaßen. Die kompakte Bauweise erleichtert das Einbringen und die Installation im Vergleich zu anderen Abscheidersystemen deutlich: Die Zwischenverrohrung von Fettabscheider, Probenahmetopf und Hebeanlage entfällt; statt bisher zwei muss nur noch eine Lüftungsleitung für die Gesamtanlage installiert werden. In beengten Raumsituationen bietet die Variabilität der Pumpeneinheit verschiedene Aufstellmöglichkeiten, die sich direkt vor Ort anpassen lassen. Das löst, insbesondere bei Sanierungen, das Platzproblem: Gegenüber der konventionellen Lösung sind Einsparungen von ca. 15 % an Längenmaß möglich.



Der Schlüssel zur Bedienung von LipuSmart ist die steckerfertige Gesamtanlagensteuerung. Sie vereinigt die individuellen Steuereinheiten von Fettabscheider und Hebeanlage in einem Komplettgerät. Die integrierte Probenahmemöglichkeit, Lufteinperlung in der Hebeanlage und die Gesamtanlagensteuerung mit großem Display, übersichtlicher Menüstruktur und grafischer Darstellung der Entsorgungsabläufe sorgen für sehr hohen Bedienkomfort und Betriebssicherheit. Dabei nutzt ACO LipuSmart das große Potential der Digitalisierung: Eine Bluetooth-Schnittstelle ist inklusive, ein GSM-Modul für die automatische Datenübertragung sowie eine Modbus-Schnittstelle sind optional ab Mitte 2020 erhältlich. Parametierung und Konfiguration können mittels App erfolgen. Alle Einstellungen lassen sich auf SD-Karte speichern. Die Anlage wird steckerfertig geliefert. Selbstredend erfüllt sie die Anforderungen gemäß DIN EN 1825-1 und DIN EN 12050-2.