Ein elementarer Baustein der gebauten Welt ist Licht. Es setzt optische Akzente, verbindet sich im Optimalfall ästhetisch mit der Architektur und erfüllt gleichzeitig funktionale Aspekte. Innovative Technik geht eine spannende Verbindung mit zukunftsweisendem Design ein. Einen Ausblick auf die Trends 2024/25 gibt die Präsentation des Stilbüros bora.herke.palmisano, während der Light + Building auf der Design Plaza in der Halle 3.1. Vom 3. bis 8. März informieren die Stilexperten täglich in Vorträgen über gesellschaftliche Einflüsse und Entwicklungen, die auf die Gestaltung von Leuchten-Design in der Saison 2024/25 Einfluss nehmen. Das Trendbüro sagt in einem kurzen Ausblick „Die Light + Building trends 2024_25 greifen die wegweisenden Entwicklungen im Leuchtenbereich auf und zeigen ein breites Spektrum von ressourcenschonenden Herstellungstechniken, langlebigen Materialien, traditioneller Handwerkskunst sowie modernen, digitalen Fertigungstechnologien. Neueste Produkte treffen auf anspruchsvolle und spezifische Designanforderungen und zeigen den Dialog zwischen dem Individuum, dem Raum und seiner Beleuchtung auf.“

Wie sich dies konkret in Farben, Formen und Materialien widerspiegelt, zeigt eine begleitende Trendpräsentation. Drei maßgebliche Trends werden eine Rolle spielen.

Welcome Tomorrow

In WELCOME TOMORROW verbinden sich magische Lichtwirkungen, faszinierende Gestaltungen mit fortschrittlichen Technologien. Die Gestalter und Entwickler loten erfinderisch die innovativen Möglichkeiten aus und kreieren visionäre Designs. Mit verblüffenden visuellen und illusorischen Effekten wie Reflexionen, Bewegung, unwirklichem Farbglanz sowie sinnlichen Lichteffekten, erzeugen sie eine hypnotische, übernatürliche Ästhetik. Handwerkliches Können und ausgeklügelte Technologien finden in den zukunftsweisenden Designs immer wieder zusammen.

Embrace Simplicity

EMBRACE SIMPLICITY betrachtet das stetig wachsende Bewusstsein für wohltuende Designs und ruhige Gestaltungen. Neue Designansätze öffnen den Blick für ganzheitliche Betrachtungen: nachhaltig, funktional und emotional zeigen sich die Ergebnisse. Pur, selbstverständlich, mit struktureller und materieller Ehrlichkeit, sind die authentischen Leuchtenentwürfe und die nachhaltigen Materialentwicklungen immer auch mit einer Geschichte verbunden. Hier steht handwerkliche Qualität ebenso im Fokus wie natürliche Werkstoffe, einfallsreiche Experimente mit Material-Alternativen, moderne Fertigungstechnologien und ein untrüglicher Sinn für Nützliches und Emotionales.

Create Uniqueness

CREATE UNIQUENESS entfesselt das Besondere, Einzigartige, Unvergleichliche.

Hier finden in einer eklektischen Mischung vielfältige und besondere Designs mit deutlichem Unikat-Charakter zueinander. Markante Formen, ausdrucksstarke Oberflächen, unkonventionelle Gestaltungen – die Wohnräume wirken wie eine ausgewählte, kuratierte Sammlung kunstvoller Stücke. Ins Auge fällt auch die Verwendung ganz verschiedener Materialien, die in unerwarteten, kontrastreichen Kombinationen zusammenkommen. Die Raumwirkungen sind charismatisch: Vintage-Appeal verbindet sich mit klarer Modernität, Handwerklichkeit mit einem freigeistigen Ausdruck. In einem inspirierenden Dialog zwischen Industrie und Handwerk entstehen unverwechselbare Designs und anregende Kompositionsideen.

Die Trendscouts: Stilbüro bora.herke.palmisano

Claudia Herke, Cem Bora und Annetta Palmisano analysieren für die Messe Frankfurt internationale Tendenzen in Mode und Kunst, Interior und Lifestyle. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrer großen Expertise in der Trendprognostik und Materialforschung bieten sie mit Analysen, Vorträgen und inspirierenden Sonderschauen eine wertvolle Orientierungshilfe.

Informationen zu den Light + Building Trends 2024/25 gibt es hier: light-building.com/trends

Light + Building – Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik.

Die Veranstaltung Light + Building findet vom 3. bis 8. März 2024 statt.

