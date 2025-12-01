Im Februar die offizielle Umfirmierung von PUK Duschkabinen zur Radaway GmbH, der Umzug unser Berliner Büros in neue Räumlichkeiten im März und im Dezember die Veröffentlichung der ersten Preisliste unter neuem Namen, die ab Mitte Januar 2026 gültig sein wird.

Dies möchten wir zum Anlass nehmen, uns herzlich für Ihre Treue, Ihr Verständnis und die gute Zusammenarbeit im Jahr 2025 zu bedanken und wünschen Ihnen und Ihren Liebsten ruhige, friedliche Feiertage, Gesundheit und einen schwungvollen Start ins neue Jahr.

Herzlichste Grüße,

Ihr Radaway Duschkabinen - Team