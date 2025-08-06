06.08.2025  Pressemeldung Alle News von NORMBAU

Letzte Chance zur Anmeldung: Kooperationsseminar zur zukunftsorientierten Badgestaltung am 20.08.2025 in Wiesbaden

Barrierefrei, normgerecht, praxisnah: Am 20. August 2025 laden NORMBAU, Sopro Bauchemie und JUNG PUMPEN zum gemeinsamen Fachseminar rund um die moderne Badgestaltung ein.

Die kostenfreie Präsenzveranstaltung findet im Sopro Campus in Wiesbaden (Mainz-Kastel) statt und richtet sich an Architekt:innen, Planer:innen, Fachbetriebe und alle, die sich mit den Anforderungen an barrierefreie und altersgerechte Bäder befassen – im Neubau wie im Bestand.

Jetzt anmelden – die Plätze sind begrenzt!
Hier zur Anmeldung

Themenschwerpunkte:

NORMBAU GmbH

  • Barrierefreiheit in Theorie & Praxis – mit Blick auf die DIN 18040
  • Komfortsteigerung & Fördermöglichkeiten
  • Sinnvolle Abweichungen bei Sanierungen

Sopro Bauchemie GmbH

  • Abdichtung im Bad nach DIN 18534
  • Technische Lösungen zur Modernisierung
  • Schnittstellen zur barrierefreien Ausstattung

JUNG PUMPEN GmbH

  • Lösungen für bodengleiche Duschen in der Sanierung
  • Rückstauschutz & Hebeanlagen im Vergleich

Veranstaltungsdetails:

  • Mittwoch, 20.08.2025
  • Sopro Campus, Georg-Beatzel-Straße 5, 55252 Wiesbaden
  • 12:00–17:00 Uhr
  • Inklusive Mittagsimbiss und Gelegenheit zum persönlichen Austausch

Der Antrag auf Anerkennung der Veranstaltung bei der Architektenkammer Hessen wurde gestellt: von der Architektenkammer Rheinland-Pfalz wird die Veranstaltung mit 5 Unterrichtsstunden anerkannt.

Jetzt anmelden und praxisnahes Fachwissen sichern!

NORMBAU GmbH
NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen
Deutschland
Telefon:  + 49 7843 704-0
www.normbau.de
