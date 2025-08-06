Letzte Chance zur Anmeldung: Kooperationsseminar zur zukunftsorientierten Badgestaltung am 20.08.2025 in Wiesbaden
Die kostenfreie Präsenzveranstaltung findet im Sopro Campus in Wiesbaden (Mainz-Kastel) statt und richtet sich an Architekt:innen, Planer:innen, Fachbetriebe und alle, die sich mit den Anforderungen an barrierefreie und altersgerechte Bäder befassen – im Neubau wie im Bestand.
Themenschwerpunkte:
NORMBAU GmbH
- Barrierefreiheit in Theorie & Praxis – mit Blick auf die DIN 18040
- Komfortsteigerung & Fördermöglichkeiten
- Sinnvolle Abweichungen bei Sanierungen
Sopro Bauchemie GmbH
- Abdichtung im Bad nach DIN 18534
- Technische Lösungen zur Modernisierung
- Schnittstellen zur barrierefreien Ausstattung
JUNG PUMPEN GmbH
- Lösungen für bodengleiche Duschen in der Sanierung
- Rückstauschutz & Hebeanlagen im Vergleich
Veranstaltungsdetails:
- Mittwoch, 20.08.2025
- Sopro Campus, Georg-Beatzel-Straße 5, 55252 Wiesbaden
- 12:00–17:00 Uhr
- Inklusive Mittagsimbiss und Gelegenheit zum persönlichen Austausch
Der Antrag auf Anerkennung der Veranstaltung bei der Architektenkammer Hessen wurde gestellt: von der Architektenkammer Rheinland-Pfalz wird die Veranstaltung mit 5 Unterrichtsstunden anerkannt.
