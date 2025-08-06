Barrierefrei, normgerecht, praxisnah: Am 20. August 2025 laden NORMBAU, Sopro Bauchemie und JUNG PUMPEN zum gemeinsamen Fachseminar rund um die moderne Badgestaltung ein.

Die kostenfreie Präsenzveranstaltung findet im Sopro Campus in Wiesbaden (Mainz-Kastel) statt und richtet sich an Architekt:innen, Planer:innen, Fachbetriebe und alle, die sich mit den Anforderungen an barrierefreie und altersgerechte Bäder befassen – im Neubau wie im Bestand.

Themenschwerpunkte:

NORMBAU GmbH

Barrierefreiheit in Theorie & Praxis – mit Blick auf die DIN 18040

Komfortsteigerung & Fördermöglichkeiten

Sinnvolle Abweichungen bei Sanierungen

Sopro Bauchemie GmbH

Abdichtung im Bad nach DIN 18534

Technische Lösungen zur Modernisierung

Schnittstellen zur barrierefreien Ausstattung

JUNG PUMPEN GmbH

Lösungen für bodengleiche Duschen in der Sanierung

Rückstauschutz & Hebeanlagen im Vergleich

Veranstaltungsdetails:

Mittwoch, 20.08.2025

Sopro Campus , Georg-Beatzel-Straße 5, 55252 Wiesbaden

, Georg-Beatzel-Straße 5, 55252 Wiesbaden 12:00–17:00 Uhr

Inklusive Mittagsimbiss und Gelegenheit zum persönlichen Austausch

Der Antrag auf Anerkennung der Veranstaltung bei der Architektenkammer Hessen wurde gestellt: von der Architektenkammer Rheinland-Pfalz wird die Veranstaltung mit 5 Unterrichtsstunden anerkannt.

