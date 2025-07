Die Europäische Kommission hat Leitlinien zur Umsetzung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) in Bezug auf die Technische Gebäudeausrüstung (TGA) veröffentlicht. Der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) begrüßt diese Veröffentlichung, insbesondere die Hinweise zur Innenraumqualität (IEQ). Der ergänzende Leitfaden zur EPBD 2024/1275, Annex 10 (Gebäudetechnische Systeme, Raumluftqualität und Inspektionen) vom 30. Juni 2025 enthält wertvolle Hinweise für die Auslegung und Umsetzung der neuen EPBD. Die Leitlinien sollen den Mitgliedsstaaten praktische Informationen und technisches Hintergrundwissen für die Umsetzung der Richtlinie bieten. Die Innenraumqualität – Licht, Luft, Akustik etc. – wirkt sich erheblich auf die Menschen im Gebäude aus. Schadstoffe in der Raumluft und eine unangemessene Temperatur oder Luftfeuchtigkeit können das Wohlbefinden und die Produktivität erheblich beeinträchtigen. Zudem sind Gesundheitsprobleme z. B. aufgrund von Hitzestress oder Schimmelproblemen möglich oder auch ein erhöhtes Risiko für die Übertragung von Krankheitserregern durch die Luft.

Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die EPBD bis Mai 2026 in nationales Recht umzusetzen. Dazu gehört unter anderem, Mindestanforderungen für die IEQ in den Bereichen thermischer Komfort und Innenraumluftqualität festzulegen. Auch bei den Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden ist die Innenraumqualität zu berücksichtigen, um z. B. eine angemessene Belüftung sicherzustellen. Die Energieeinsparung darf nicht gegen die Gesundheit der Nutzer ausgespielt werden. Vorzugsweise sollten Lösungen eingesetzt werden, die für gute Bedingungen im Raum sorgen und gleichzeitig die Energieeffizienz verbessern. Mit einer Lüftung mit Bedarfsregelung und/oder Wärmerückgewinnung lässt sich beispielsweise eine hohe Raumluftqualität sicherstellen und gleichzeitig der Heizwärmebedarf verringern.