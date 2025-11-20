Die NIBE S1357: Leistungsstarke Sole/Wasser-Wärmepumpe für große Gebäude mit umweltfreundlichem Kältemittel R290 – effizient und zukunftssicher.
Leistungsstark und nachhaltig: Die neue NIBE S1357 für große Gebäude

Mit den Sole/Wasser-Wärmepumpen der NIBE S1357-Serie bietet NIBE künftig eine leistungsstarke und skalierbare Baureihe für große Wohn- und Gewerbegebäude. Die Systeme überzeugen durch hohe Effizienz, flexible Leistungsanpassung und zukunftssichere Technologie. Dank des natürlichen Kältemittels R290 erfüllen die Geräte bereits heute alle Anforderungen an eine nachhaltige und langfristig sichere Heizlösung.

Maximale Leistung für höchste Anforderungen

Die NIBE S1357-Serie ist auf einen leistungsstarken Heiz- und Kühlbetrieb ausgelegt und eignet sich optimal für Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude, Hotels und Gewerbebetriebe. Dank der modularen Kaskadierung können bis zu 960 kW Heizleistung erreicht werden – damit lassen sich selbst große Immobilien effizient und nachhaltig beheizen.

Die wichtigsten Merkmale im Überblick:

  • Vier Leistungsgrößen 30, 40, 60 und 120 kW
  • Modular kaskadierbar bis zu 960 kW
  • Natürliches Kältemittel R290, PFAS-frei, keine jährlichen Inspektionen
  • Einfache Integration in Gebäudemanagementsysteme
  • Platzsparendes Design: Stellfläche von nur ca. 60x60 cm bzw. ca. 60x120 cm
  • Effizienter Betrieb für jede Anforderung

Dank der leistungsvariablen Inverter-Technologie passt sich die S1357 dem aktuellen Wärmebedarf präzise an – das sorgt für eine besonders hohe Jahresarbeitszahl und senkt die Betriebskosten erheblich. Die Möglichkeit zur Kombination mit Erdsonden, Flächenkollektoren oder kalten Nahwärmenetzen, bietet eine maximale Flexibilität für unterschiedliche Gebäudetypen.

Ein weiteres Highlight: Die integrierte Kühlfunktion ermöglicht nicht nur energieeffizientes Heizen, sondern auch eine effektive Raumkühlung in den Sommermonaten – ideal für Bürogebäude und Gewerbeflächen.

Intelligent vernetzt und zukunftssicher

Wie alle Modelle der NIBE S-Serie ist die S1357 mit dem Onlineportal myUplink kompatibel und bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Fernüberwachung und Optimierung. Internetgestützten Software-Updates halten das System immer auf dem neuesten Stand, während Smart Price Adaption in Verbindung mit flexiblen Stromtarifen den Betrieb automatisch an das jeweils aktuelle Strompreisniveau anpasst.

Mit fortschrittlicher Kommunikationstechnik lassen sich diese Systeme problemlos in lokale oder auch cloudbasierte Gebäudemanagementsysteme integrieren. Ob im Technikraum oder am Schreibtisch: Echtzeitüberwachung, Fernoptimierung und proaktive Wartung sorgen für einen reibungslosen Betrieb und einen kontrollierten Energieverbrauch.

Mit der neuen S1357 präsentiert NIBE eine hochleistungsfähige, skalierbare und umweltfreundliche Lösung für anspruchsvolle Heiz- und Kühlsysteme – ideal für zukunftsorientierte Großprojekte.

Die Umstellung auf Wärmepumpen mit hoher Kapazität bedeutet stabile Energiekosten, reduzierte Emissionen und sorgt für ein zukunftssicheres Raumklima, Komfort und Nachhaltigkeit für viele Jahre.

