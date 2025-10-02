Die DOYMA GmbH & Co ist in dieser Spielsaison offizieller Bandenwerbungspartner im Weserstadion. Mit der DOYMAfix® HP/O setzt die Bandenwerbung ein Zeichen für Innovation und Qualität.

Mit DOYMAfix® läuft's – schnell und sicher wie der perfekte Pass im Stadion.

Seit dieser Spielsaison ist die DOYMA GmbH & Co offizieller Bandenwerbungpartner im Weserstadion. für das Unternehmen aus Oyten, in der Nähe von Bremen, ist dies mehr als nur eine Werbemaßnahme – es ist ein klares Bekenntnis zur Region und zur Unterstützung des Fußballsports vor Ort. Die DOYMA-Bandenwerbung am Rand des Spielfeldes steht für Innovation, qualität und jede Menge DOYMA-Power.

Die geschäftsführenden Gesellschafterinnen Kerstin Ihlenfeldt-Wulfes und Tanja Kraas berichten: "Wir freuen uns sehr, als offizieller Bandenwerbungspartner im Weserstadion präsent zu sein und unsere Marke einem breiten Publikum zeigen zu dürfen."

Mit DOYMA spielen Sie in der ersten Liga in Sachen Wärmepumpeneinführungen.

Innovationen entstehen dort, wo Technik auf Praxis trifft, so auch bei der DOYMAfix® HP/O, die auf der Bandenwerbung zu sehen ist. Dabei handelt es sich um die erste professionelle oberirdische Wanddurchführung für Monoblock-Wärmepumpen. Das DOYMAfix®-Sortiment wächst stetig und bietet Lösungen für ober- und unterirdische Leitungseinführung, passend für Neubau sowie Bestand. Neu hinzugekommen ist die DOYMAfix® HP/O-S, die ideal für Luft-Wasser-Wärmepumpen in Split-Ausführung und die Leitungseinführung von Klimageräten geeignet. Alle Produkte der DOYMAfix®-Reihe erfüllen das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und überzeugen durch praktische Vorteile.

Gamechanger für die Wärmepumpeneinführung.

Nicht nur auf dem Spielfeld kommt es auf Schnelligkeit und Genauigkeit an, auch auf der Baustelle sind diese Eigenschaften an. DOYMAfix®-Produkte sind simpel und schnell zu montieren und benötigen kein Spezialwerkzeug. Die Installation kann direkt nach der Fertigstellung der Wand erfolgen, was zusätzlich Zeit und Nerven spart. Zudem ermöglichen die Wanddurchführungen eine getrennte Verlegung von Rohren und Kabeln sowie eine klare Trennung von Spannungs- und Steuerleitungen. Effizienz beginnt bei der richtigen Einführungslösung, deshalb hat DOYMA für jeden Wärmepumpentyp, jede Abdichtungsart und alle baulichen Gegebenheiten die optimale Einführung im DOYMAfix®-Sortiment.