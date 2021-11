Pressemeldung

Das Quadrat als designgebendes Element. Starke Konturen mit durchgängig architektonischer Linie. Gleichzeitig ein reduziertes, leichtes und nahezu filigranes Design. Die EDITION 90 SQUARE Armaturen und Accessoires von KEUCO heben sich mit ihrem klaren und markanten Profil ab. Sie fügen sich in das Badeinrichtungskonzept der EDITION 90 von KEUCO kompromisslos ein und harmonieren mit den Badmöbeln, Waschtischen und Lichtspiegeln. Für einen minimalistischen Wohnstil mit einer Vorliebe für architektonische, eckige Elemente.

Das Quadrat – eine reine, starke Form. Auf dieser beruht das konsequente Design der EDITION 90 SQUARE Armaturen und Accessoires von KEUCO. Exakte 90 Grad Winkel, geradlinige Konturen und exzellente Chromoberflächen sind ihr markantes Design- und Qualitätsmerkmal. Mit präzisen Kanten und planen Flächen in idealer Maßhaltigkeit – eine besondere Herausforderung in der Fertigung. Für KEUCO gehören das Streben nach Perfektion und das Ausreizen des technisch Machbaren zur Unternehmenskultur. Die große Kunst steckt im detailgenauen Schleifen und Polieren der Rohlinge, bevor diese sorgfältig galvanisch beschichtet werden. Hierbei kommt innovative Produktionstechnik in Kombination mit traditioneller Handarbeit zum Einsatz, natürlich made in Germany.

Das EDITION 90 SQUARE Armaturensortiment umfasst für Waschtische drei Einhebelmischer unterschiedlicher Größen sowie eine Wandauslaufarmatur in verschiedenen Längen. Eine Bidetarmatur komplettiert das Sortiment. Die hochwertigen Accessoires im passenden Design und mit cleveren Funktionen zeigen sich als stilvolle Alltagshelden.

Die Armaturen und Accessoires der EDITION 90 SQUARE bringen trotz ihrer strengen Geometrie eine gewisse Leichtigkeit durch ihre unverkennbare Designsprache in die moderne Badgestaltung.