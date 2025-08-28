Laszlo & Kollegen Personalberatung sucht einen Regionalleiter (m/w/d) für die Regionen Flensburg – Hamburg - Celle - Schwerin – Stralsund (PLZ-Regionen 18 bis 25 + 29)
Aufgaben:
- Akquisition und Betreuung von SHK-Handwerksunternehmen
- Selbständige Gewinnung und Betreuung neuer Mitglieds- und Kundenbetriebe
- Durchführung von Bedarfsanalysen bei Mitgliedern und potentiellen Kunden zur Vorstellung von Serviceangeboten
- Beratung von Mitgliedern und potentiellen Kunden zur Verbesserung und
- Digitalisierung der Einkaufsprozesse
- Sicherstellung einer kontinuierlichen und nachhaltigen Gebietsbetreuung
- Durchführung von Marktanalysen und Erschließung neuer Umsatzpotentiale
- Ansprechpartner/in für Mitglieder und Lieferanten im Rahmen der Betreuung und Beratung
- Aktive Unterstützung bei Messen oder regionalen Veranstaltungen
Anforderungsprofil:
- Sie verfügen über einen technischen oder kaufmännischen Ausbildungshintergrund und können auf nachweisbare Vertriebserfolge in der SHK-Branche verweisen.
- Sie sind ein guter Netzwerker mit hoher Kundenorientierung.
- Sie sind akquisitionsstark, selbstorganisiert und agieren eigenständig aus dem Home-Office.
- Zu ihren Stärken gehören zudem eine hohe Hands-on Mentalität und ein hervorragendes Verhandlungs- und Kommunikationsgeschick.
- Persönlich überzeugen Sie durch Teamgeist, Organisationstalent und ein hohes Maß an Eigeninitiative.
- Eine der Position angepasste Reisebereitschaft rundet Ihr Profil ab.
Sie erreichen uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Sollten Sie vorab noch weitere Informationen über unser Unternehmen benötigen, dann besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage: www.lk-personalberatung.de
Laszlo & Kollegen Personalberatung GmbH
Herrenwiese 17B
35581 Wetzlar
Telefon: 06441- 569 55 - 0
Fax: 06441 - 569 55 - 60
E-Mail: b.leckebusch(at)lk-personalberatung.de (Frau Leckebusch)
Absolute Diskretion und etwaige Sperrvermerke sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.