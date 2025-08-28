Zur professionellen Betreuung des Vertriebsgebietes Flensburg/ Hamburg/ Celle/ Schwerin/ Stralsund (PLZ-Regionen 18 bis 25 plus 29) sucht unser Mandant zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Regionalleiter (m/w/d). In dieser anspruchsvollen Position agieren Sie als Berater, der die speziellen lokalen Marktanforderungen kennt.

Aufgaben:

Akquisition und Betreuung von SHK-Handwerksunternehmen

Selbständige Gewinnung und Betreuung neuer Mitglieds- und Kundenbetriebe

Durchführung von Bedarfsanalysen bei Mitgliedern und potentiellen Kunden zur Vorstellung von Serviceangeboten

Beratung von Mitgliedern und potentiellen Kunden zur Verbesserung und

Digitalisierung der Einkaufsprozesse

Sicherstellung einer kontinuierlichen und nachhaltigen Gebietsbetreuung

Durchführung von Marktanalysen und Erschließung neuer Umsatzpotentiale

Ansprechpartner/in für Mitglieder und Lieferanten im Rahmen der Betreuung und Beratung

Aktive Unterstützung bei Messen oder regionalen Veranstaltungen

Anforderungsprofil:

Sie verfügen über einen technischen oder kaufmännischen Ausbildungshintergrund und können auf nachweisbare Vertriebserfolge in der SHK-Branche verweisen.

Sie sind ein guter Netzwerker mit hoher Kundenorientierung.

Sie sind akquisitionsstark, selbstorganisiert und agieren eigenständig aus dem Home-Office.

Zu ihren Stärken gehören zudem eine hohe Hands-on Mentalität und ein hervorragendes Verhandlungs- und Kommunikationsgeschick.

Persönlich überzeugen Sie durch Teamgeist, Organisationstalent und ein hohes Maß an Eigeninitiative.

Eine der Position angepasste Reisebereitschaft rundet Ihr Profil ab.

Sie erreichen uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Sollten Sie vorab noch weitere Informationen über unser Unternehmen benötigen, dann besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage: www.lk-personalberatung.de

Laszlo & Kollegen Personalberatung GmbH

Herrenwiese 17B

35581 Wetzlar

Telefon: 06441- 569 55 - 0

Fax: 06441 - 569 55 - 60

E-Mail: b.leckebusch(at)lk-personalberatung.de (Frau Leckebusch)

Absolute Diskretion und etwaige Sperrvermerke sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.