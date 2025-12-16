16.12.2025  Stellenangebot Alle News von Laszlo & Kollegen

Laszlo & Kollegen Personalberatung sucht einen Personalleiter (m/w/d)

Als Personalleiter (m/w/d) übernehmen Sie die Gesamtverantwortung für den Aufbau, die Professionalisierung und die Weiterentwicklung des Personalwesens bei einem wachsenden mittelständischen Anbieter im Bereich HLK. Ziel ist es, die HR-Strukturen strategisch auf ein neues Niveau zu heben, klare Prozesse zu etablieren und als Sparringspartner/in der Geschäftsführung auf Augenhöhe zu agieren. Die Position kombiniert operative Verantwortung mit einem starken Fokus auf systematische Weiterentwicklung der HR-Bereiche Recruiting, HR-Marketing, Personalentwicklung und Personaladministration.

Arbeitsort: Ruhrgebiet

Anforderungsprofil:      

Fachliche Anforderungen

  • Mehrjährige Erfahrung in einer generalistischen HR-Funktion, idealerweise als HR-Leitung
  • Erfahrung im Recruiting
  • Nachweisliche Erfahrung im Aufbau oder der Professionalisierung von HR-Strukturen
  • Kenntnisse aller relevanten HR-Bereiche: Recruiting, HR-Marketing, Personalentwicklung und Personaladministration
  • Erfahrung in digitalen Transformationsprozessen
  • Vertrautheit mit digitalen HR-Tools, HR-Software und ERP-Prozessen
  • Sehr gute arbeitsrechtliche Kenntnisse

Persönlichkeit und Arbeitsweise

  • Strukturierte und prozessorientierte Denkweise mit hoher Umsetzungskompetenz
  • Selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
  • Kommunikationsfähigkeit im Umgang mit Mitarbeitenden, Führungskräften und dem Managementteam
  • Veränderungsbereitschaft
  • Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge verständlich zu vermitteln
  • Hands-on-Mentalität und pragmatische Herangehensweise

Sie erreichen uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Sollten Sie vorab noch weitere Informationen über unser Unternehmen benötigen, dann besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage: www.lk-personalberatung.de

Laszlo & Kollegen Personalberatung GmbH
Herrenwiese 17B
35581 Wetzlar
Telefon: 06441- 569 55 - 0
Fax: 06441 - 569 55 - 60
E-Mail:  b.leckebusch(at)lk-personalberatung.de (Frau Leckebusch)

Absolute Diskretion und etwaige Sperrvermerke sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.

