Als Personalleiter (m/w/d) übernehmen Sie die Gesamtverantwortung für den Aufbau, die Professionalisierung und die Weiterentwicklung des Personalwesens bei einem wachsenden mittelständischen Anbieter im Bereich HLK. Ziel ist es, die HR-Strukturen strategisch auf ein neues Niveau zu heben, klare Prozesse zu etablieren und als Sparringspartner/in der Geschäftsführung auf Augenhöhe zu agieren. Die Position kombiniert operative Verantwortung mit einem starken Fokus auf systematische Weiterentwicklung der HR-Bereiche Recruiting, HR-Marketing, Personalentwicklung und Personaladministration.

Arbeitsort: Ruhrgebiet

Anforderungsprofil:

Fachliche Anforderungen

Mehrjährige Erfahrung in einer generalistischen HR-Funktion, idealerweise als HR-Leitung

Erfahrung im Recruiting

Nachweisliche Erfahrung im Aufbau oder der Professionalisierung von HR-Strukturen

Kenntnisse aller relevanten HR-Bereiche: Recruiting, HR-Marketing, Personalentwicklung und Personaladministration

Erfahrung in digitalen Transformationsprozessen

Vertrautheit mit digitalen HR-Tools, HR-Software und ERP-Prozessen

Sehr gute arbeitsrechtliche Kenntnisse

Persönlichkeit und Arbeitsweise

Strukturierte und prozessorientierte Denkweise mit hoher Umsetzungskompetenz

Selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise

Kommunikationsfähigkeit im Umgang mit Mitarbeitenden, Führungskräften und dem Managementteam

Veränderungsbereitschaft

Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge verständlich zu vermitteln

Hands-on-Mentalität und pragmatische Herangehensweise

