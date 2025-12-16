Laszlo & Kollegen Personalberatung sucht einen Personalleiter (m/w/d)
Arbeitsort: Ruhrgebiet
Anforderungsprofil:
Fachliche Anforderungen
- Mehrjährige Erfahrung in einer generalistischen HR-Funktion, idealerweise als HR-Leitung
- Erfahrung im Recruiting
- Nachweisliche Erfahrung im Aufbau oder der Professionalisierung von HR-Strukturen
- Kenntnisse aller relevanten HR-Bereiche: Recruiting, HR-Marketing, Personalentwicklung und Personaladministration
- Erfahrung in digitalen Transformationsprozessen
- Vertrautheit mit digitalen HR-Tools, HR-Software und ERP-Prozessen
- Sehr gute arbeitsrechtliche Kenntnisse
Persönlichkeit und Arbeitsweise
- Strukturierte und prozessorientierte Denkweise mit hoher Umsetzungskompetenz
- Selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Kommunikationsfähigkeit im Umgang mit Mitarbeitenden, Führungskräften und dem Managementteam
- Veränderungsbereitschaft
- Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge verständlich zu vermitteln
- Hands-on-Mentalität und pragmatische Herangehensweise
Sie erreichen uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Sollten Sie vorab noch weitere Informationen über unser Unternehmen benötigen, dann besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage: www.lk-personalberatung.de
Laszlo & Kollegen Personalberatung GmbH
Herrenwiese 17B
35581 Wetzlar
Telefon: 06441- 569 55 - 0
Fax: 06441 - 569 55 - 60
E-Mail: b.leckebusch(at)lk-personalberatung.de (Frau Leckebusch)
Absolute Diskretion und etwaige Sperrvermerke sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.