Als zukünftiger Stelleninhaber begleiten Sie aktiv und von Beginn an den Aufbau der neuen Niederlassung im Großraum Karlsruhe und tragen so zum weiteren erfolgreichen Ausbau des Tiefbaugeschäftes in Baden-Württemberg bei. Sie zeichnen in diesem Zusammenhang vollumfänglich verantwortlich für die Führung, Steuerung und Weiterentwicklung des Standortes und sind Ansprechpartner für alle technischen und kaufmännischen Belange. Ihnen obliegt die Planung, Steuerung und Überwachung sämtlicher betrieblichen Abläufe, dabei haben Sie Kundenzufriedenheit und die Umsatzziele stets im Blick.

Ihr Profil:

Aufgrund Ihres beruflichen Ausbildungshintergrundes und weiteren Werdegangs verfügen Sie sowohl über fundierte kaufmännische als auch technische Kenntnisse und konnten im Idealfall bereits mehrjährige Erfahrung in Führungspositionen im Bereich des SHK- oder des Baustofffachhandels, alternativ in der SHK-Industrie sammeln.

Sowohl der Umgang mit Umsatz- und Ergebnisverantwortung, als auch unternehmerisches Denken und Handeln sind Ihnen zu eigen.

Zu Ihren Stärken zählen eine strukturierte, ergebnis- und zielorientierte Arbeitsweise sowie eine ausgeprägte Verhandlungs- und Kommunikationsfähigkeit.

Sie sind durchsetzungsfähig, konfliktfähig und verfügen über ein hohes Maß an Überzeugungskraft. Als proaktive Persönlichkeit haben Sie zudem Freude am kompletten Auf- und Ausbau des Ihnen unterstellten Standortes.

Ebenso punkten Sie mit hoher sozialer Kompetenz und der Fähigkeit, Menschen zu motivieren und zu begeistern.

Gute Kenntnisse in den MS-Office Programmen und vorzugsweise in SAP R/3 sind wünschenswert.

Eine natürliche Führungskompetenz, Teamorientierung sowie eine ausgeprägte analytisch-strategische Kompetenz runden Ihr Profil ab.

Sie erreichen uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Sollten Sie vorab noch weitere Informationen über unser Unternehmen benötigen, dann besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage: www.lk-personalberatung.de

Laszlo & Kollegen Personalberatung GmbH

Herrenwiese 17B

35581 Wetzlar

Telefon: 06441- 569 55 - 0

Fax: 06441 - 569 55 - 60

E-Mail: s.bechlinger(at)lk-personalberatung.de

Absolute Diskretion und etwaige Sperrvermerke sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.