In dieser zentralen Führungsrolle übernehmen Sie die Gesamtverantwortung für eine umfangreiche Serviceeinheit mit mehreren Funktionsbereichen im Innen- und Außendienst. Ihr Fokus liegt auf der souveränen Steuerung des operativen Tagesgeschäfts, der strategischen und strukturellen Weiterentwicklung des Bereichs sowie auf der proaktiven Führung eines breit aufgestellten Teams.

Der Verantwortungsbereich umfasst sowohl den Service-Innendienst mit Disposition, Abrechnung und Technischem Support als auch den klassischen Field Service. Gesucht wird eine strukturstarke Persönlichkeit mit einem klaren Führungsstil, die operative Exzellenz sicherstellt, Prozesse gezielt weiterentwickelt und Schnittstellen professionell managt.

Arbeitsort: Süddeutschland

Aufgaben:

Gesamtverantwortung für die Serviceorganisation inkl. Disposition, Abrechnung, technischer Support und Außendienst

Fachliche und disziplinarische Führung eines funktionsübergreifenden, mehrköpfigen Teams

Sicherstellung reibungsloser, qualitätsorientierter Abläufe im Servicebetrieb

Strategische Weiterentwicklung der Serviceeinheit mit Blick auf Effizienz, Qualität und Zukunftsfähigkeit

Standardisierung und Optimierung von Prozessen im Innen- und Außendienst

Steuerung von Reklamations- und Supportprozessen sowie kaufmännischer Serviceabwicklung

Implementierung und Steuerung relevanter KPIs zur Messung und kontinuierlichen Verbesserung der Serviceperformance

Schnittstellenmanagement zu angrenzenden Fachbereichen

Verantwortung für Budget, Forecast und wirtschaftliche Steuerungsgrößen

Mitarbeit an ausgewählten, bereichsübergreifenden Projekten

Anforderungsprofil:

Sie verfügen über fundierte Erfahrung in der Führung größerer Serviceeinheiten im SHK Umfeld.

Ihre ausgeprägte Führungskompetenz und organisatorische Stärke ermöglichen Ihnen, sowohl operative Abläufe souverän zu steuern als auch strategische Entwicklungspotenziale zu erkennen und gezielt voranzutreiben. Dabei verbinden Sie eine strukturierte Arbeitsweise mit einem klaren Blick für das Machbare und sind vertraut mit der Steuerung servicebezogener KPIs sowie dem Einsatz moderner Management- und Steuerungsinstrumente.

Sie kommunizieren klar und verbindlich, handeln lösungsorientiert und verstehen es, Teams zielgerichtet zu motivieren und weiterzuentwickeln.

Ihr unternehmerisches Denken zeigt sich nicht zuletzt in Ihrem sicheren Umgang mit Budgetverantwortung und betriebswirtschaftlichen Steuerungsgrößen.

