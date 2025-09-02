Laszlo & Kollegen Personalberatung sucht einen Leiter Service (m/w/d)
Der Verantwortungsbereich umfasst sowohl den Service-Innendienst mit Disposition, Abrechnung und Technischem Support als auch den klassischen Field Service. Gesucht wird eine strukturstarke Persönlichkeit mit einem klaren Führungsstil, die operative Exzellenz sicherstellt, Prozesse gezielt weiterentwickelt und Schnittstellen professionell managt.
Arbeitsort: Süddeutschland
Aufgaben:
- Gesamtverantwortung für die Serviceorganisation inkl. Disposition, Abrechnung, technischer Support und Außendienst
- Fachliche und disziplinarische Führung eines funktionsübergreifenden, mehrköpfigen Teams
- Sicherstellung reibungsloser, qualitätsorientierter Abläufe im Servicebetrieb
- Strategische Weiterentwicklung der Serviceeinheit mit Blick auf Effizienz, Qualität und Zukunftsfähigkeit
- Standardisierung und Optimierung von Prozessen im Innen- und Außendienst
- Steuerung von Reklamations- und Supportprozessen sowie kaufmännischer Serviceabwicklung
- Implementierung und Steuerung relevanter KPIs zur Messung und kontinuierlichen Verbesserung der Serviceperformance
- Schnittstellenmanagement zu angrenzenden Fachbereichen
- Verantwortung für Budget, Forecast und wirtschaftliche Steuerungsgrößen
- Mitarbeit an ausgewählten, bereichsübergreifenden Projekten
Anforderungsprofil:
- Sie verfügen über fundierte Erfahrung in der Führung größerer Serviceeinheiten im SHK Umfeld.
- Ihre ausgeprägte Führungskompetenz und organisatorische Stärke ermöglichen Ihnen, sowohl operative Abläufe souverän zu steuern als auch strategische Entwicklungspotenziale zu erkennen und gezielt voranzutreiben. Dabei verbinden Sie eine strukturierte Arbeitsweise mit einem klaren Blick für das Machbare und sind vertraut mit der Steuerung servicebezogener KPIs sowie dem Einsatz moderner Management- und Steuerungsinstrumente.
- Sie kommunizieren klar und verbindlich, handeln lösungsorientiert und verstehen es, Teams zielgerichtet zu motivieren und weiterzuentwickeln.
- Ihr unternehmerisches Denken zeigt sich nicht zuletzt in Ihrem sicheren Umgang mit Budgetverantwortung und betriebswirtschaftlichen Steuerungsgrößen.
Sie erreichen uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Sollten Sie vorab noch weitere Informationen über unser Unternehmen benötigen, dann besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage: www.lk-personalberatung.de
Laszlo & Kollegen Personalberatung GmbH
Herrenwiese 17B
35581 Wetzlar
Telefon: 06441- 569 55 - 0
Fax: 06441 - 569 55 - 60
E-Mail: b.leckebusch(at)lk-personalberatung.de (Frau Leckebusch)
Absolute Diskretion und etwaige Sperrvermerke sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.