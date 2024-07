Laszlo & Kollegen Personalberatung sucht einen Leiter (m/w/d) Engineering

Aktuell sucht unser Mandant einen engagierten und erfahrenen Leiter (m/w/d) Engineering. In dieser anspruchsvollen Schlüsselposition tragen Sie mit Ihrem Team die Gesamtverantwortung für die fristgerechte und qualitativ hochwertige Abwicklung der Aufträge und somit für die in hohem Maße kundenindividuelle Entwicklung der Anlagen zur Wasseraufbereitung. In diesem Kontext obliegt Ihnen als Führungskraft insbesondere die Koordination der Prozesse beginnend beim Auftragseingang bis zur Inbetriebnahme der Anlage.