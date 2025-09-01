Im Rahmen der strategischen Stärkung des Projektvertriebs suchen wir aktuell für unseren Mandanten einen Key Account Manager (m/w/d) für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das südliche Hessen.

In dieser verantwortungsvollen Position übernehmen Sie die Betreuung und gezielte Weiterentwicklung unserer Schlüsselkunden – darunter Planungsbüros, Generalunternehmer, die Wohnungswirtschaft, Investoren sowie weitere Projektbeteiligte.

Sie arbeiten eng mit internen Schnittstellen wie dem Angebotswesen, Produktmanagement, Marketing und der Entwicklung zusammen, um Kundenbedürfnisse frühzeitig zu erkennen und gemeinsam passgenaue Lösungen zu entwickeln. Diese platzieren Sie anschließend zielgerichtet in den jeweiligen Projekten. Dabei werden Sie jederzeit von einem kompetenten Back-Office unterstützt.

Als zukünftiger Stelleninhaber leisten Sie einen aktiven Beitrag zum weiteren Ausbau eines professionellen Projektvertriebs und setzen wichtige strategisch-konzeptionelle Impulse.

Im Einzelnen umfasst diese Tätigkeit u.a. folgende Aufgaben:

Identifikation, Neuakquisition, Betreuung, Beratung bei den Zielgruppen TGA Fachplanern, Bauträgern, Fertighaushersteller, Wohnbaugesellschaften, Generalunternehmern, Seriellen Sanierern sowie Modulbauern.

Kontinuierliche Erweiterung Ihres Netzwerks und Bildung strategischer Partnerschaften in den verschiedenen Zielgruppen.

Frühzeitige Identifizierung von Bau- & Kundenprojekten.

Präsentation der Produkte und Angebote beim Kunden sowie eigenständige Führung der Verkaufs- und Auftragsverhandlungen.

Übernahme der Verantwortung für die Planung und Umsetzung von Kundenveranstaltungen und Marketingaktionen.

Konsequente Umsetzung der unternehmensseitigen Preis- & Produktpolitik.

Aktive Teilnahme an firmeninternen Projekten aus den Bereichen Vertrieb, Marketing & Produktmanagement.

Durchführung von Marktanalysen sowie von Wettbewerbsbeobachtungen, um Trends und Chancen im Markt zu identifizieren.

Entwicklung und Umsetzung von Vertriebsstrategien zur Steigerung des Umsatzes und der Marktpräsenz/Markenwahrnehmung.

Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Produkten und Dienstleistungen, indem Sie Feedback und Input von Kunden einbringen.

Bedienung des Vorverkaufs und Übergabe desselben an die Gebietsleiter im 3-stufigen Vertrieb. Dies umfasst die Projektübergabe und die Abstimmung von Vertriebsaktivitäten.

Aktive Pflege des CRM-Systems und kontinuierliche Nachverfolgung bestehender Angebote.

Arbeitsort: Vertriebsgebiet Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und südl. Hessen

Anforderungsprofil:

Als zukünftiger Stelleninhaber bringen Sie neben technischem Know-how fundierte Erfahrung im Projektgeschäft der SHKL-Branche mit. Ihr Profil umfasst idealerweise:

Eine technische Ausbildung im Bereich Versorgungstechnik oder eine vergleichbare Qualifikation in der Heizungs-, Lüftungs- oder Klimatechnik. Alternativ ist auch eine kaufmännische Ausbildung mit ausgeprägtem technischem Verständnis denkbar.

Mehrjährige Erfahrung im Vertrieb technischer Produkte innerhalb der SHK-Branche.

Ein belastbares Netzwerk zu Entscheidern im Projektumfeld – insbesondere bei Planern, Generalunternehmern, Investoren oder der Wohnungswirtschaft.

Sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen sowie praktische Erfahrung im Einsatz von CRM-Systemen.

Unternehmerisches Denken, Verhandlungsgeschick und eine proaktive, kundenorientierte Kommunikation.

Hohe Eigenmotivation, Ausdauer und strukturierte Arbeitsweise.

Ausgeprägte Kommunikations- und Verhandlungsstärke.

Bereitschaft zu regelmäßigen Dienstreisen mit Übernachtung innerhalb Ihres Vertriebsgebiets.

Sie erreichen uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Sollten Sie vorab noch weitere Informationen über unser Unternehmen benötigen, dann besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage: www.lk-personalberatung.de

Laszlo & Kollegen Personalberatung GmbH

Herrenwiese 17B

35581 Wetzlar

Telefon: 06441- 569 55 - 0

Fax: 06441 - 569 55 - 60

E-Mail: b.leckebusch(at)lk-personalberatung.de (Frau Leckebusch)

Absolute Diskretion und etwaige Sperrvermerke sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.