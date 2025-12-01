Für unseren Mandanten, einen führenden, familiengeführten Hersteller intelligenter Systemlösungen für die elektrotechnische und digital vernetzte Gebäudesteuerung, suchen wir einen Key Account Manager (m/w/d) E-Commerce.

In dieser Position übernehmen Sie die gesamtverantwortliche Steuerung und Weiterentwicklung des Vertriebskanals E-Commerce. Als zentrale Schlüsselperson verantworten Sie sowohl die operative Betreuung der bestehenden Online-Kunden als auch die strategische Ausrichtung zur konsequenten Weiterentwicklung dieses dynamisch wachsenden Kanals. Dazu zählen insbesondere die Konzeption und Umsetzung nachhaltiger Wachstumsstrategien – unter anderem in Bezug auf Sortimentsgestaltung, Content-Management, logistische Prozesse und kanalindividuelle Anforderungen.

Sie agieren dabei in einer Doppelrolle: als Key Account Manager mit Blick auf die operative Exzellenz und als Business Development Manager mit Verantwortung für die strategische Skalierung Ihres Vertriebsbereichs. Regional liegt der Schwerpunkt zunächst auf dem deutschen Markt sowie dem europäischen Ausland.

Arbeitsort: vornehmlich Home-Office

Aufgaben:

Ganzheitliche Betreuung und Steuerung der definierten E-Commerce-Händler zur Sicherstellung der Zielerreichung in Bezug auf Listungen, Content-Qualität und kanaloptimierte Produktpräsentationen

Verantwortung für die Erreichung der geplanten Absatz-, Umsatz- und Ertragsziele

Konzeptionelle und inhaltliche Vorbereitung sowie professionelle Durchführung von Vertragsverhandlungen

Aktive Gewinnung neuer Kunden im dynamischen E-Commerce-Umfeld

Mitarbeit beim Aufbau und der Weiterentwicklung der kanalübergreifenden Online-Sortiments- und Preisstrategie

Leitung oder aktive Mitarbeit in nationalen und internationalen Projekten, insbesondere zu digitalen Wachstumsinitiativen und marktrelevanten Innovationsvorhaben

Anforderungsprofil:

Sie verfügen über ein abgeschlossenes technisches oder betriebswirtschaftliches Studium oder eine kaufmännische Ausbildung mit entsprechend vergleichbaren Kenntnissen und Fähigkeiten.

Sie bringen mehrjährige Erfahrung im E-Commerce mit und haben dort nachweislich Erfolge erzielt.

Sie besitzen ein ausgeprägtes Know-how im Bereich Multichanneling und verstehen die Anforderungen komplexer, kanalübergreifender Vertriebsstrukturen.

Sie zeigen ein hohes Interesse an digitalen Entwicklungen und verfügen über ein sicheres Gespür für Trends, Innovationen und die spezifischen Anforderungen moderner E-Commerce-Landschaften.

Sie überzeugen durch überdurchschnittliches Verhandlungsgeschick, Kommunikationsstärke und die Fähigkeit, Menschen für eine Marke sowie deren Produkte zu begeistern.

Eine starke analytische und konzeptionelle Kompetenz sowie ein ausgeprägtes betriebswirtschaftliches Verständnis zeichnen Sie aus.

Sie sind ein Teamplayer, der Freude an cross-funktionaler Zusammenarbeit und aktiver Vernetzung hat.

Sehr gute Englischkenntnisse sowie sichere MS-Office-Skills runden Ihr Profil ab.

Sie erreichen uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Sollten Sie vorab noch weitere Informationen über unser Unternehmen benötigen, dann besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage: www.lk-personalberatung.de

Laszlo & Kollegen Personalberatung GmbH

Herrenwiese 17B

35581 Wetzlar

Telefon: 06441- 569 55 - 0

Fax: 06441 - 569 55 - 60

E-Mail: b.leckebusch(at)lk-personalberatung.de (Frau Leckebusch)

Absolute Diskretion und etwaige Sperrvermerke sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.