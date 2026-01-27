Für unseren Kunden, einen mittelständischen, sehr erfolgreichen Anbieter von Systemlösungen innerhalb der SHK-Branche, suchen wir einen gesamtverantwortlichen Geschäftsführer (m/w/d). In dieser Schlüsselposition übernehmen Sie die unternehmerische Gesamtverantwortung für ein etabliertes, wachstumsorientiertes Industrieunternehmen und gestalten dessen nachhaltige Weiterentwicklung aktiv.

Unternehmensstandort: Süddeutschland

Aufgaben:

Gesamtverantwortung für die gesamte Wertschöpfungskette bestehend aus Forschung & Entwicklung, Einkauf, Logistik, Produktion, Finanzen, Personal und Vertrieb

Gesamtunternehmerische Verantwortung für die Führung, Weiterentwicklung und nachhaltige Positionierung des Unternehmens

Aktive Gestaltung und Umsetzung von Business-Development-Initiativen zur gezielten Weiterentwicklung des Unternehmens

Erschließung neuer Marktpotenziale auf nationaler und internationaler Ebene

Entwicklung und Umsetzung langfristiger Wachstums- und Expansionsstrategien

Anforderungsprofil:

Abgeschlossenes Studium (technisch oder betriebswirtschaftlich) bzw. vergleichbare Qualifikation

Nachweisbare Erfolge in der SHK-Branche, idealerweise im industriellen Mittelstand

Mehrjährige Erfahrung in der Führung eines Unternehmens oder einer Business Unit mit umfassender Ergebnis- und Organisationsverantwortung

Unternehmerische Denk- und Handlungsweise mit ausgeprägter strategischer Kompetenz und klarer Umsetzungsstärke

Souveräne Führungspersönlichkeit mit Entscheidungsstärke und Hands-on-Mentalität

Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

