Laszlo & Kollegen Personalberatung sucht einen Geschäftsführer (m/w/d)

Für unseren Kunden, einen mittelständischen, sehr erfolgreichen Anbieter von Systemlösungen innerhalb der SHK-Branche, suchen wir einen gesamtverantwortlichen Geschäftsführer (m/w/d). In dieser Schlüsselposition übernehmen Sie die unternehmerische Gesamtverantwortung für ein etabliertes, wachstumsorientiertes Industrieunternehmen und gestalten dessen nachhaltige Weiterentwicklung aktiv.

Unternehmensstandort: Süddeutschland

Aufgaben:

  • Gesamtverantwortung für die gesamte Wertschöpfungskette bestehend aus Forschung & Entwicklung, Einkauf, Logistik, Produktion, Finanzen, Personal und Vertrieb
  • Gesamtunternehmerische Verantwortung für die Führung, Weiterentwicklung und nachhaltige Positionierung des Unternehmens
  • Aktive Gestaltung und Umsetzung von Business-Development-Initiativen zur gezielten Weiterentwicklung des Unternehmens
  • Erschließung neuer Marktpotenziale auf nationaler und internationaler Ebene
  • Entwicklung und Umsetzung langfristiger Wachstums- und Expansionsstrategien

Anforderungsprofil:      

  • Abgeschlossenes Studium (technisch oder betriebswirtschaftlich) bzw. vergleichbare Qualifikation
  • Nachweisbare Erfolge in der SHK-Branche, idealerweise im industriellen Mittelstand
  • Mehrjährige Erfahrung in der Führung eines Unternehmens oder einer Business Unit mit umfassender Ergebnis- und Organisationsverantwortung
  • Unternehmerische Denk- und Handlungsweise mit ausgeprägter strategischer Kompetenz und klarer Umsetzungsstärke
  • Souveräne Führungspersönlichkeit mit Entscheidungsstärke und Hands-on-Mentalität
  • Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Sie erreichen uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Sollten Sie vorab noch weitere Informationen über unser Unternehmen benötigen, dann besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage: www.lk-personalberatung.de

Laszlo & Kollegen Personalberatung GmbH
Herrenwiese 17B
35581 Wetzlar
Telefon: 06441- 569 55 - 0
Fax: 06441 - 569 55 - 60

E-Mail:  b.leckebusch(at)lk-personalberatung.de (Frau Leckebusch)

Absolute Diskretion und etwaige Sperrvermerke sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.

