Laszlo & Kollegen Personalberatung sucht einen Gebietsverkaufsleiter (m/w/d) mit Option der Übernahme der Regionalverkaufsleitung – Nord

Zur Unterstützung des Vertriebsteams sucht unser Mandant einen engagierten und zuverlässigen Gebietsverkaufsleiter (m/w/d) für die Region Nord (Postleitzahlen 18*-25*) mit der Option der Übernahme der Regionalverkaufsleitung. In dieser Funktion tragen Sie Sorge für die qualifizierte Beratung und den Verkauf der Produkte beim Fachhandwerker sowie beim Fachgroßhandel.

Arbeitsort: Home-Office in der Region

Aufgaben:

  • Betreuung der Bestandskunden im Fachhandwerk sowie im Fachgroßhandel
  • Akquisition und Beratung von Neukunden
  • Aktive Forcierung des Vorverkaufs
  • Netzwerkbildung zu relevanten Entscheidern
  • Bedarfsermittlung, Preiskalkulation und eigenständige Angebotsverhandlung
  • Durchführung von Markt- und Wettbewerbsanalysen sowie Erarbeitung von kundenspezifischen Strategien und Vorgehensweisen
  • Repräsentation des Unternehmens auf Messen und Veranstaltungen

Anforderungsprofil:      

  • Auf der Basis einer technischen bzw. kaufmännischen Ausbildung haben Sie bereits Berufserfahrungen im Vertriebsaußendienst der Branche gesammelt
  • Sie sind vertriebsstark und bewegen sich als kommunikativer Mensch souverän auf verschiedenen Unternehmensebenen (vom Entscheider bis zum Anwender)
  • Eine ausgesprochene Zielorientierung sowie Verhandlungsgeschick und Kommunikationsstärke zeichnen Sie besonders aus
  • Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse
  • Ihr Arbeitsstil ist geprägt von strategischer und systematischer Abschlussorientierung
  • Sie sind ein guter Netzwerker mit hoher Kundenorientierung
  • Eine der Position angemessene Reisebereitschaft sowie der sichere Umgang mit den MS-Office-Anwendungen runden Ihr Profil ab

Sie erreichen uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Sollten Sie vorab noch weitere Informationen über unser Unternehmen benötigen, dann besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage: www.lk-personalberatung.de

Laszlo & Kollegen Personalberatung GmbH
Herrenwiese 17B
35581 Wetzlar
Telefon: 06441- 569 55 - 0
Fax: 06441 - 569 55 - 60

E-Mail:  b.leckebusch(at)lk-personalberatung.de (Frau Leckebusch)

Absolute Diskretion und etwaige Sperrvermerke sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.

