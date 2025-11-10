10.11.2025  Stellenangebot Alle News von Laszlo & Kollegen

Laszlo & Kollegen Personalberatung sucht einen Außendienstmitarbeiter (m/w/d) Projektgeschäft Ost

Im Rahmen einer Nachfolgeregelung sucht unser Mandant einen engagierten und zuverlässigen Außendienstmitarbeiter (m/w/d) für die Betreuung der Objektabteilungen des Haustechnik-Fachgroßhandels sowie der Anlagenbauer, Planungsbüros und weiterer Projektbeteiligter im südöstlichen Teil Deutschlands – und damit für die umsatzstärkste Region des Unternehmens. Die genau Gebietsgrenze wird sich schlussendlich am Wohnort des zukünftigen Stelleinhabers orientieren, wird jedoch Reise- und Übernachtungsbereitschaft vom zukünftigen Stelleinhaber erfordern.

Arbeitsort: Home-Office in der Region

Aufgaben:

  • Pflege des Kundenstamms und Ausbau der Marktanteile
  • Forcierung des Projektgeschäfts über die Objektabteilungen des Fachhandels sowie die Anlagenbauer und Planungsbüros sowie weiterer Projektbeteiligter
  • Verantwortung für die Erreichung der Umsatzziele
  • Erstellung von Vertriebs- und Potenzialanalysen sowie Aktivitätenplänen
  • Umsetzung der Aktivitätenpläne und aktive Netzwerksbildung bei der genannten Kundengruppe
  • Produktpräsentationen und Begleitung von Produkteinführungen sowie eigenständige Schulungs- und Vertriebsmaßnahmen bei den genannten Kundengruppen
  • Teilnahme an Messen, Events und Kundenveranstaltungen (auch online)
  • Enge Zusammenarbeit mit dem Vertriebsinnendienst sowie aktive Angebotsverfolgung
  • Durchführung von Markt- und Wettbewerbsbeobachtungen sowie Trendanalysen

Anforderungsprofil:      

  • Sie verfügen über fundierte Erfahrung im Vertriebsaußendienst der SHK-Branche und können idealerweise auf ein gutes Netzwerk zum Fachgroßhandel und Erfahrungen in der Objektverfolgung verweisen.
  • Aufgrund Ihres Ausbildungs- und Werdegangs bringen Sie sowohl kaufmännische als auch technische Expertise mit.
  • Sie sind vertriebsstark und können sich als kommunikativer Mensch souverän auf Ihre verschiedenen Ansprechpartner einstellen.
  • Eine ausgeprägte Zielorientierung, strategisch-analytisches Denken sowie Verhandlungsgeschick und Kommunikationsstärke zeichnen Sie besonders aus.
  • Sie sind ein guter Netzwerker mit ausgeprägter Kundenorientierung.
  • Eine der Position angemessene Reisebereitschaft sowie der sichere Umgang mit denERP-/CRM-Systemen und MS-Office-Anwendungen runden Ihr Profil ab.

Sie erreichen uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Sollten Sie vorab noch weitere Informationen über unser Unternehmen benötigen, dann besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage: www.lk-personalberatung.de

Laszlo & Kollegen Personalberatung GmbH
Herrenwiese 17B
35581 Wetzlar
Telefon: 06441- 569 55 - 0
Fax: 06441 - 569 55 - 60

E-Mail:  b.leckebusch(at)lk-personalberatung.de (Frau Leckebusch)

Absolute Diskretion und etwaige Sperrvermerke sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.

