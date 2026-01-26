26.01.2026  Stellenangebot Alle News von Laszlo & Kollegen

Laszlo & Kollegen Personalberatung sucht einen Außendienstmitarbeiter (m/w/d) für Rheinland-Pfalz

Derzeit unterstützen wir unseren Mandanten bei der Suche nach einem Außendienstmitarbeiter (m/w/d) für die Region Rheinland-Pfalz, der für die Akquisition und Betreuung der Heizungsbaufachbetriebe, des Fachgroßhandels und vereinzelter Endkunden in der Region zuständig sein wird.

Arbeitsort: Home-Office in der Region

Aufgaben:

  • Planung und Verkauf
  • Betreuung und weiterer Ausbau der genannten Kundengruppen
  • Umfassende und professionelle Kundenberatung
  • Angebotserstellung und -verfolgung
  • Präsentation von Produktneuheiten
  • Produktschulungen
  • Markt- und Wettbewerbsanalyse
  • Kundenbetreuung und -akquisition auf Messen

Anforderungsprofil:      

  • Sie verfügen über eine abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung und bringen neben Vertriebserfahrung oder -affinität optimalerweise Kenntnisse aus dem Bereich der Heiztechnik mit.
  • Neben der Freude an der Beratung und dem Produktverkauf ist Ihnen eine eigenverantwortliche und zuverlässige Arbeitsweise ebenso zu eigen wie eine ausgeprägte Kundenorientierung.
  • Persönlich überzeugen Sie mit Ihrer Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit, Flexibilität und einer ziel- und ergebnisorientierten Arbeitsweise, welche durch ein repräsentatives Auftreten und Verhandlungsgeschick ergänzt wird.
  • Gute Kenntnisse in der Anwendung von MS-Office sind für Sie selbstverständlich.

Sie erreichen uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Sollten Sie vorab noch weitere Informationen über unser Unternehmen benötigen, dann besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage: www.lk-personalberatung.de

Laszlo & Kollegen Personalberatung GmbH
Herrenwiese 17B
35581 Wetzlar
Telefon: 06441- 569 55 - 0
Fax: 06441 - 569 55 - 60

E-Mail:  b.leckebusch(at)lk-personalberatung.de (Frau Leckebusch)

Absolute Diskretion und etwaige Sperrvermerke sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.

