Im Rahmen der Verdichtung des Vertriebsteams zur Intensivierung der professionellen Kundenbetreuung, sucht unser Mandant einen engagierten und zuverlässigen Außendienstmitarbeiter (m/w/d) für die beiden Geschäftsbereiche Haustechnik und Tiefbau. In dieser Funktion tragen Sie Sorge für die qualifizierte Beratung und den Verkauf der Produkte beim Sanitärgroßhandel sowie bei Planungsbüros, Tief- und Anlagenbauern, Kommunen und Abwasserzweckverbänden in den PLZ-Gebieten 87 (komplett), sowie in Teilen von PLZ 86, Teilen von PLZ 88 und Teilen von PLZ 89.

Arbeitsort: Home-Office in der Region

Aufgaben:

Betreuung des Installationshandwerkes, des Handels, der Planungsbüros, der Tief- und Anlagenbauer, etc.

Akquisition und Beratung von Neukunden

Auslegung und Berechnung von Pumpstationen

Umsetzung der Marketingstrategien mit Gebietsanalyse und Wettbewerbsbeobachtung

Betreuung und Weiterentwicklung des bestehenden Kundenstammes

Teilnahme und Durchführung von Verkaufsförderungsaktionen

Teilnahme an Messen und Schulungsveranstaltungen

Anforderungsprofil:

Sie verfügen über eine technische, alternativ über eine kaufmännische Ausbildung mit fundierten technischen Kenntnissen.

Weitere Anforderungen sind:

Gute PC-Kenntnisse (MS Office Paket, SAP, CRM-System)

Mehrjährige Erfahrung im Außendienst, vorzugsweise innerhalb der relevanten Branche SHK

Im Idealfall haben Sie Erfahrung im Verkauf über eine Mehrnutzenstrategie

Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Durchsetzungsvermögen, Empathie, Teamfähigkeit und Flexibilität

Reisebereitschaft

Unser Mandant bietet dem zukünftigen Stelleinhaber:

Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem international wachsenden und zukunftsorientierten Unternehmen

Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege, die Raum für eigene Ideen und Initiativen lassen

Ein attraktives, leistungsbezogenes Vergütungspaket, bestehend aus Fixgehalt und variablem Anteil

Einen Firmenwagen, auch zur privaten Nutzung

Flexible Arbeitszeiten und Home-Office zur Unterstützung der Work-Life-Balance

Mitarbeiterrabatte bei Partnerfirmen

Betriebliches Gesundheitsmanagement und betriebliche Altersvorsorge

Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten zur Förderung Ihrer fachlichen und persönlichen Kompetenzen im Aufgabenbereich

Eine offene und dynamische Unternehmenskultur, die auf Vertrauen, Transparenz und Teamgeist basiert

Sie erreichen uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Sollten Sie vorab noch weitere Informationen über unser Unternehmen benötigen, dann besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage: www.lk-personalberatung.de

Laszlo & Kollegen Personalberatung GmbH

Herrenwiese 17B

35581 Wetzlar

Telefon: 06441- 569 55 - 0

Fax: 06441 - 569 55 - 60

E-Mail: b.leckebusch(at)lk-personalberatung.de (Frau Leckebusch)

Absolute Diskretion und etwaige Sperrvermerke sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.