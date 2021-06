Pressemeldung

40 Delegierte aus den nordrhein-westfälischen SHK-Innungen trafen sich Ende Juni digital zur Landesfachgruppentagung Installateur- und Heizungsbau. Im Mittelpunkt standen neben Fachausschusswahlen Referate u. a. zu den Themen Förderprogramme, einfache Berechnung der Verbrennungsluftversorgung und die zukünftige Bedeutung von Wasserstoff für die SHK-Praxis.

Torsten Finke ist neuer Landesfachgruppenleiter

Nach rund neun Jahren erfolgreicher ehrenamtlicher Tätigkeit als Landesfachgruppenleiter trat Dieter Jansen, Innung Mönchengladbach, für die Neuwahl seines Amtes nicht mehr an. „Obwohl ich gerne für unser Handwerk und für den Kollegenkreis der beiden Fachgruppen tätig war, freue ich mich, einen würdigen Nachfolger gefunden zu haben“, mit diesen Worten übergab Dieter Jansen das Wort an den neugewählten Torsten Finke. Der einundfünfzigjährige Diplom-Ingenieur leitet einen breit aufgestellten Fachbetrieb mit sechzehn Mitarbeitern und ist seit zehn Jahren Obermeister der SHK-Innung Bielefeld. Mit der Wahl zum Landesfachgruppenleiter nimmt er automatisch seinen Platz als „geborenes Mitglied“ im Vorstand des Landesfachverbandes NRW ein. „Ich freue mich über das einstimmige Wahlergebnis und auf eine gute Zusammenarbeit in den Gremien,“ betont Finke. Ebenfalls vorgeschlagen und einstimmig gewählt wurde sein Stellvertreter, Dieter Ptasinski. Der Dreiundfünfzigjährige ist Obermeister der SHK-Innung Soest-Lippstadt.

Neue Gesichter in den Fachausschüssen

Bei den anschließenden Neuwahlen der beiden Fachausschüsse gab es ebenfalls Änderungen. Neu in den Fachausschuss Sanitär gewählt wurden Jörg Bergemann, Innung Neuss, Markus Jansen, Innung Mönchengladbach und Christoph Scheeren, Innung Heinsberg. Die einzige Neubesetzung im Heizungs-/Klima-Gremium ist Oliver Lück, Innung Ennepe-Ruhr. Die aktuelle Besetzung der Gremien finden Sie unter www.shk-nrw.de/fachverband_ausschuesse

Förderungen und technische Neuerungen im Überblick

Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) wie auch die Pandemie haben die Förderlandschaft stark verändert. Das technische Referententeam des Fachverbandes nahm dies zum Anlass und gab einen breiten thematischen Überblick über aktuelle finanzielle Anreize aus Bundes- und Landestöpfen. Allen voran berichtete Geschäftsführer Norbert Schmitz zur Bundesförderung für effiziente Gebäude, kurz BEG: „Damit ist es nun gelungen, Einzelmaßnahmen wie auch die komplette Sanierung im Bestand sowie Fördermaßnahmen für den Neubau unter einen Hut zu bringen.“ Ab Juli startet der letzte fehlende Baustein, die Kreditförderung zu Einzelmaßnahmen durch die KfW. Die, bei SHK-Kunden beliebte Zuschussvariante wird weiterhin über das BAFA abgewickelt.

Im Hinblick auf Förderungen für Lüftungsanlagen zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden verwies Ulrich Thomas in seinem Vortrag auf zwei tagesaktuelle Datenbanken, zum einen auf www.co2online.de und zum anderen auf das foerdernavi.energieagentur.nrw. Darüber hinaus berichtete er über technische Fallstricke der verschiedenen Corona-Förderungen von RLT-Anlagen, wie beispielsweise der Erhöhung des Luftvolumenstroms ohne weitere Konsequenzen.

Gas- und Wasser-Spezialist Guido Bruzek stellte in seinem Vortrag ein eigens entwickeltes Berechnungsverfahren zur Verbrennungsluftversorgung, angelehnt an die TRGI, vor. Nordrhein-Westfälische Mitgliedsbetriebe erfahren hierzu mehr im Verbandsnewsletter.

Wasserstoff, ein Thema des SHK-Handwerks

Gregor Hoffmann lieferte ein Statusupdate zum Zukunftsthema Wasserstoff. Je nach Produktionsart wird Wasserstoff als klimafreundlicher Hoffnungsträger des Wärmemarktes gehandelt. Bislang eher von der Großindustrie genutzt, nimmt der Brennstoff langsam seinen Weg, per Beimischung in die Gasversorgung, in Richtung Verbraucherhaushalte – und damit ins Marktfeld des SHK-Handwerks. „Die Entwicklungen und Diskussionen rund um Wasserstoff werden weitergehen. Entsprechende Änderungen an SHK-relevanten Regelwerken sind daher absehbar“, bekräftigt Hoffmann.