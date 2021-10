Pressemeldung

Einfache Lagerorganisation im Handwerk

Zum einen gibt es Kommissionsmaterial, das zweckgebunden nur für diesen Auftrag eingekauft wird. Das Material erhält separate Kommissionsregale, die nicht mit Kommissionsresten gemischt werden dürfen. Kommissionsmaterial wird vom Arbeitsvorbereiter oder Projektleiter bestellt. Dafür ist seine Kompetenz nötig.

Zum zweiten gibt es Standardmaterial. Dieses Standardmaterial erhält einen festen Lagerplatz. Dort wird es mit minimal und maximal Mengen verwaltet, wenn die Min- Menge unterschritten wird – egal von wem es entnommen wird - wird von jedem Mitarbeiter mit Bestellkarten, die direkt davor am Regal befestigt sind, die Bestellung ausgelöst. Bestellt wird ein- oder zweimal pro Woche zentral in der Verwaltung zum Beispiel durch den Einkauf oder Büroangestellte. Abgerechnet wird Standardmaterial mit Aufmaß- oder Regiescheinen durch die Verwaltung, die dieses Material dem Kunden in Rechnung stellt.

Je nach EDV Kompetenz können Facharbeiter oder Monteure bei Entnahme das Material auch direkt auf dem Tablet dem Auftrag zuordnen. Nachbestellen dürfen sie dabei nicht, sonst führt dies zu sehr hohen Personalkosten in der Verwaltung aufgrund vieler nicht steuerbarer Einzelvorgänge: Lieferscheine mit Ware vergleichen, Lieferscheine abheften, Rechnungen prüfen und scannen oder abheften, Buchungsvorgänge in der Buchhaltung, Überweisungsvorgänge mit Starmoney und so weiter. Pro Bestellvorgang entstehen in der Verwaltung rund 1 bis 1,5 Stunden Verwaltungsaufwand der durch gezielte Sammelbestellung vermieden wird. Somit ist ein einfacher analoger Vorgang gegeben, der spätestens ab der Verwaltung volldigital abläuft.

Diese Vorgehensweise trägt der Flexibilität des Bauhandwerks Rechnung: Jeder darf jederzeit flexibel Material entnehmen und die Bestellung mittels Karte auslösen, jeder Auftrag kann mit unterschiedlichem Material abgearbeitet werden und es wird erst beim Einbau das Material auf den Auftrag dem Kunden verrechnet, ohne Zu- und Abbuchungsvorgänge in der EDV. Nicht verbautes Material wird in einem eigenen Prozess, der Baustellenrücklauf heißt, wieder in den Betrieb zurückgebracht und in die Abläufe eingefädelt.

Natürlich gibt es die dazugehörige, auf Vertrauen basierende Kultur im Bauhandwerk. Denn zwischen Bestellen, Einlagern und Aufschreiben auf dem Aufmaßschein gibt es eine Lücke im Materialfluss– im Gegensatz zu den theoretischen Buchungs(Kontroll-)vorgängen in der Industrie. Diese Kontroll- Lücke, die auf Vertrauen zu den Mitarbeitern basiert, ermöglicht es, dass das Bauhandwerk effizient, flexibel und arbeitsfähig ist.

