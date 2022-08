Ob ein Wickelfalz- oder Ovalrohr bei Lüftungsanlagen montiert wird, ist auf den ersten Blick nur ein „optisches Unterscheidungsmerkmal". Doch bei genauerer Betrachtung ergeben sich kleine, aber feine technische Eigenschaften. Ovalrohre in der Lüftungstechnik verbinden die Vorteile von Rundrohren und Rechteckkanälen. Sie sind eine gute Alternative bei anspruchsvolleren Bauvorhaben, speziell bei der Sichtmontage. Als Alternative zur konventionellen Befestigung mit Ovalschellen etc. hat MEFA mit dem L-Fix-Seilsystem eine filigrane Abhängungs-Lösung im Programm, die auch in puncto schneller Montage und Stabilität (Zuglast) überzeugt. Eigenschaften, die auch bei Wickelfalzrohren eine Rolle spielen, insbesondere wenn diese in Lüftungsanlagen im sichtbaren Bereich montiert sind.

Lüftungskanäle werden oft ganz bewusst als architektonische Elemente eingesetzt. Dieser Trend wird sich in der nächsten Zeit noch verstärken, denn erhöhte Ansprüche an die Raumlufthygiene gehen mit größeren und zusätzlichen Lüftungsanlagen einher. Da Technikräume und Versorgungsschächte stets knapp bemessen sind, bleibt oft nur der Ausweg in den sichtbaren Bereich. Dies betrifft vor allem Gebäude wie Schulen, Sportstätten und Veranstaltungsräume aller Art. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, die Lüftungstechnik als gestalterisches Element mit entsprechenden Ansprüchen an die Ästhetik einzusetzen.

Die am weitesten verbreiteten Kanalarten sind der Rechteckkanal und das Rundrohr. Im direkten Vergleich besitzen diese spezifische Vor- und Nachteile: Der Rechteckkanal kann durch die weitgehend freie Wahl von Höhe und Breite Bauhöhen einsparen und somit Baukosten senken. Flanschverbindungen, wie sie für Rechteckkanäle eingesetzt werden, machen die Vorteile der niedrigen Bauhöhen zum Teil aber leider zunichte. Rechteckkanäle haben noch einen anderen Nachteil: Bei Ihnen sind es die Ecken, die nicht ausreichend durchströmt werden. Dort sammeln sich Staub und Schmutz und bildet den Nährboden für allerlei unerwünschte Kleinlebewesen. Der Reinigung mit Bürsten widersetzen sich solche Kulturen in der Regel.

Unter Hygieneaspekten ist der kreisrunde Kanal deshalb klar im Vorteil: Er wird auch im Bereich von Krümmungen vollständig durchströmt und lässt sich gut reinigen, was vor allem auch im Rahmen von Hygienekonzepten von Vorteil ist. Auch im Hinblick auf die Architektur gibt es viele Beispiele für ansprechende Gestaltungen mit Rundrohren im sichtbaren Bereich.

Ovalrohre sind in vielen Fällen eine gute Alternative zu Rundrohren und Rechteckkanälen, die auch ästhetischen Ansprüchen bei einer sichtbaren Installation von Lüftungsleitungen genügen. Sie sind leicht zu reinigen und sie haben eine geringe Bauhöhe, was Baukosten spart oder manchmal überhaupt erst eine Nachrüstung ermöglicht.

Ob Wickelfalz- oder Ovalrohr: Für deren Abhängung bietet sich stets das L-Fix Seilsystem von MEFA an. Eine optisch sehr ansprechende und filigrane Befestigungslösung, die sich sehr einfach und schnell montieren lässt und bis zu einer maximalen Zuglast von 0,82 kN ausgelegt ist. Das System besteht aus Gewinde, Schlaufe, Queranker, Trapezblechanker, Schloss, Spule, Verbinder axial und tangential.

Zentrales Element des Seilsystems ist das L-Fix Schloss mit einem ovalen Querschnitt und zwei Durchgängen für Stahlseile. In den Durchgängen befindet sich jeweils eine Klemmvorrichtung, die nach dem Prinzip der Selbsthemmung funktioniert und das Seil sicher festhält. Bei der Montage ist das Seil - erhältlich in einem Durchmesser von 1,5 mm und 2,5 mm - in eine der beiden Klemmen des Schlosses in Pfeilrichtung einzuführen, um das Rohr zu schlingen und durch die zweite Klemme nach oben zu schieben. Die Verbindung ist durch Eindrücken der Seilklemme leicht wieder zu lösen. Somit können die Monteure sich die Rohrabhängung auch ohne Werkzeug in wenigen Sekunden installieren und gegebenenfalls korrigieren.

Der L-Fix Verbinder axial (M8) ist stufenlos einstellbar für Gewinde oder Durchgangslöcher, wie z. B. Montageschienen mit Stex GP, Gewinde- und Zahnplatten, Kanalhalter oder Geräteanschlüsse.

In Kombination mit dem L-Fix Gewinde ergibt sich mit ihm eine "verstellbare Gewindestange".

Der L-Fix Verbinder tangential dient zur Befestigung in Untergründen mit M8-Anschluss, wie z. B. Einschlaganker und Rohrschellen mit Stufengewinde. Clever: Der Verbinder tangential ermöglicht auch dann eine variable Höhenverstellung, wenn das Seil nicht „durch" den Untergrund geführt

werden kann. Diese Eigenschaft zahlt sich besonders in geneigten Decken aus. Beide Verbinder sind bei einem Seildurchmesser von 1,5 mm bis zu einer Zuglast von max. 0,32 kN, bzw. bei 1,5 mm bis max. 0,82 kN ausgelegt.

Als Zubehör gibt es eine spezielle Zange zum Ablängen der Stahlseile, die das Aufspleißen der Seilenden sicher verhindert.

Die Vorteile des L-Fix-Seilsystems von MEFA auf einen Blick

Schnelle und werkzeuglose Abhängung

Flexibel durch stufenlose Höhenverstellung

Besonders vorteilhaft bei geneigten Decken

Optisch ansprechendes Gesamtbild bei offener Bauweise

Geringes Gewicht

Links:

www.mefa.de/news/imfokus/seilsystem

www.mua.de/ovalrohre-und-formstuecke/