2026 wird ein Jahr des Aufbruchs sein. Jede große Herausforderung bedeutet aber auch neue Chancen. Gregor Wissler, CEO & Nicolas von Castelmur, CFO von KWC Professional geben eine Einschätzung des bisherigen Integrationsfortschritts und der Prioritäten für die nächste Phase.

Wo liegt der Fokus für die nächste Zeit?

Gregor Wissler: Zunächst sind wir sehr stolz auf das, was wir bisher gemeinsam erreicht haben. Die Zusammenarbeit zwischen unseren Teams wächst kontinuierlich und wird immer stärker. Jeden Tag erleben wir Professionalität, gegenseitige Neugier und den gemeinsamen Willen, diese Integration erfolgreich zu gestalten. Jetzt liegt unsere Aufgabe darin, das Tempo und die Energie beizubehalten, während wir gleichzeitig die unternehmerische Stabilität sichern und unseren Fokus klar auf die Bedürfnisse unserer Kunden richten.

Wie verlief der bisherige Austausch im internationalen Team?

Nicolas von Castelmur: Seit der Übernahme im August haben unsere Teams zahlreiche Standortbesichtigungen, Kennenlernrunden und intensive Austauschmomente erlebt. Diese Begegnungen haben uns näher zusammengebracht, gegenseitiges Verständnis geschaffen und wertvolle Lernimpulse ermöglicht. Genau diese Offenheit und Bereitschaft ermöglicht es aus den zwei Gruppen Schritt für Schritt eine gemeinsame Kultur zu erschaffen.

Welche Ziele sind dabei besonders wichtig?

Gregor Wissler: Mit Blick auf das Jahr 2026 bleibt unser Ziel unverändert: Wir wollen Marktführer sein und durch die Kombination von Spitzenleistungen und umfassender Marktkenntnisse von DELABIE und KWC Professional eine einheitliche und starke Unternehmensgruppe aufbauen.

Nicolas von Castelmur: Für 2026 ist es mir besonders wichtig, trotz des anspruchsvollen Integrationsprojekts den Fokus konsequent auf unsere Kunden zu richten. Nur wenn wir ihre Erwartungen verstehen und übertreffen, schafft die Transformation echten Mehrwert und stärkt unsere Position im Markt.

Was macht die Marktführerschaft aus?

Gregor Wissler: Unser Schwerpunkt als spezialisierter Systemanbieter für Sanitärlösungen wird weiterhin eindeutig auf den Anwendungsbereichen im gewerblich-öffentlichen Raum liegen. Mit der jetzt gebündelten Kompetenz entwickeln und produzieren wir moderne Sanitärraumausstattungen, Armaturen und intelligente Wassermanagement-Systeme für die sanitärtechnische Zukunft.