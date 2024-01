Die Messepräsenz der KWC Group AG auf der diesjährigen Swissbau ist von beeindruckender Vielseitigkeit geprägt. Die Besucher*innen haben die Möglichkeit, die neuesten Technologien, Lösungen und Produkte des Unternehmens kennenzulernen. Hochklassige Qualität, legendäre Designs und durchdachte Funktionalität erwarten die Gäste auf dem Messestand in Halle 2.2 / Stand A32 auf der Messe in Basel. Neue Armaturen für Bad, Küche und Gastronomie sowie Systemlösungen für öffentliche und gewerbliche Sanitärräume werden in den unterschiedlichen Anwendungssituationen gezeigt. Neben den neuesten Trends und Entwicklungen werden auch bewährte Klassiker des umfangreichen Portfolios präsentiert.

Zugleich markiert die Messe den Beginn der Feierlichkeiten zum 150-jährigen Jubiläum der KWC. Unter dem Motto „Zukunft braucht Herkunft“ inspiriert das neueste KWC-Kundenmagazin mit Geschichten von gestern, heute und morgen. Weltpremiere feiert auf der Messe die limitierte Jubiläumsedition der Armatur KWC DOMO in Gold. Die exklusive Edition ist auf 150 Stück begrenzt.