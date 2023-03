Die seitlich integrierten Griffmulden der neuen MEDCARE Waschtische bieten den Nutzer*innen optimalen Halt zum Heranziehen und Abstützen. Die nahtlos um die Griffkonturen eingelassenen Farbstreifen in Basaltgrau dienen der visuellen Orientierung.

KWC: Barrierefreier Waschtischkomfort

Viele Patient*innen in Kliniken und Pflegeeinrichtungen wünschen sich beim Waschen weitgehen-de Selbstständigkeit und Unabhängigkeit vom Pflegepersonal. Die Badausstattung sollte für diese Anforderung geeignet sein. Eine neue Produktlösung stellt KWC Professional in diesem Jahr auf der ISH in Frankfurt vor. Die speziell für barrierefreie Bäder konzipierten MEDCARE Waschti-sche berücksichtigen die Bedürfnisse von Menschen mit körperlichen und visuellen Einschränkun-gen.