Michael Knie ist ab sofort der neue Ansprechpartner für die NET-Produkte zur Wärmerückgewinnung bei Kutzner + Weber, einem Unternehmen der Raab-Gruppe. Er verfügt über langjährige Erfahrung als Vertriebsingenieur im Bereich von Industrieöfen und Wärmebehandlungsanlagen. Mit seinem fundierten Wissen berät er Interessenten bei der Planung einer Abgaswärmerückgewinnungsanlage und beantwortet kompetent Fragen zu verschiedenen Systemen wie Rippen- oder Glattrohrwärmetauschern sowie Schwadenkonsensatoren. Selbstverständlich können diese Anlagen von Kutzner + Weber schlüsselfertig inklusive aller abgastechnischen Komponenten und der Abgasleitung ausgelegt, angeboten, montiert und in Betrieb genommen werden. Michael Knie steht Ihnen unter +49 (0) 26 31 913-160 oder per E-Mail an michael.knie @ raab-gruppe.de gerne zur Verfügung.