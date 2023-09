Neuer Vorstandsvorsitzender des Kupferverband e.V. ist seit Anfang September Rolf Werner von der Wieland-Werke AG in Ulm. Foto: Wieland-Werke

Kupferverband e.V.: Wechsel im Vorstandvorsitz

Rolf Werner von der Wieland-Werke AG ist mit Wirkung zum 11. September neuer Vorstandvorsitzender des Kupferverband e.V. Er löst damit Alexander Dehnelt von der Diehl Brass Solutions Stiftung & Co. KG ab. Mit dem Wechsel hat damit erneut ein erfahrener Kupferkenner den Vorsitz des Kupferverband inne. Als seine Stellvertreter fungieren Dirk Harten (Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co. KG) sowie Dr. Michael Rehse (Gebr. Kemper Gmbh & Co. KG).