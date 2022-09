Digitale Aktionswoche "Building for everyone"

Einmal jährlich veranstaltet die internationale Dachorganisation für nachhaltiges Bauen, das World Green Building Council (WorldGBC), die World Green Building Week. Bei dieser richten Organisationen weltweit Veranstaltungen aus, die die Öffentlichkeit für die Chancen sowie die Notwendigkeit einer nachhaltigen Bauweise sensibilisieren sollen. Die Aktionswoche findet in diesem Jahr vom 12. bis 16. September statt. Als offizieller deutscher Partner der World Green Building Week organisiert die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) in diesem Jahr eine digitale Aktionswoche unter dem Motto "Building for everyone". Der Kupferverband ist am 12. September von 11.00 - 13.00 Uhr mit einem Workshop zum Thema "Kupfer – Schlüsselelement nachhaltigen Bauens" dabei.

Es gibt mehr als 100 Kupferanwendungen, die zum umweltfreundlichen und gesunden Bau und Betrieb von Gebäuden beitragen und die Umweltleistung verbessern. Kupfer ist z.B. eine Schlüsselkomponente in vielen kohlenstoffarmen Technologien, einschließlich Energiespeichern, Solarthermie, Photovoltaik, intelligenten Netzen und natürlichen Kältemittel-basierten Kühl-Systemen oder Wärmetauschern.

Kupfer steht für grünes Bauen

Als nachhaltiges Metall mit langer Lebensdauer und voller Recyclingfähigkeit spielt Kupfer eine entscheidende Rolle bei der Verkabelung, Installation, Heizung und Kühlung, Beleuchtung und Bedachung von Gebäuden. Je „grüner“ das Gebäude ist, desto mehr Kupfer wird benötigt. Kupfer ist der Schlüssel zur Verbesserung der Energieeffizienz, der Raumluftqualität, der Wasserqualität und der Lebenszykluskosten.

Experten des Kupferverbandes informieren über die zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten von Kupferwerkstoffen in und am Gebäude und erläutern, warum der Einsatz von Kupferwerkstoffen besonders nachhaltig ist.

Gütesiegel gewährleistet Nachhaltigkeit

Seit geraumer Zeit wird zudem das Gütesiegel der Copper Mark für eine verantwortungsvolle Produktion vergeben, die darauf abzielt, die ökologischen und sozialen Auswirkungen der Kupferindustrie zu mindern und einen positiven Beitrag zu den Zielen der nachhaltigen Entwicklung und des grünen Übergangs zu leisten. Zu den Nutzern des Copper Mark gehören wichtige Akteure der Lieferkette - vom Bergbau bis hin zu weltweit führenden Unternehmen und Marken, die Kupfer in ihren Produkten verwenden und auch in Baubereich ihre Anwendung finden. Unter dem Titel „Verantwortungsvolle Beschaffung als Grundlage für sozial- und umweltbewusstes Bauen“ erläutert eine Vertreterin der Copper Mark, warum dieses Gütesiegel gewährleistet, dass entsprechende Nutzer der Copper Mark sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben. Dieser Vortrag ist auf Englisch.

Die Teilnahme am Workshop ist wie für alle Veranstaltungen der digitalen Aktionswoche kostenlos. Anmeldungen sind auf der Webseite des DNGB unter www.dgnb.de/de/veranstaltungen/netzwerk/world-green-building-week/2022/ möglich.

Der Kupferverband ist Mitglied der DGNB.