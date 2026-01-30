Ob zum Aufwärmen nach dem Winterspaziergang, zur Belohnung nach einer anstrengenden Sporteinheit oder als Muntermacher gleich nach dem Aufstehen: Duschen ist immer ein sehr persönliches Erlebnis. Und genau das wird nun auch sichtbar! Denn mit neuen spektakulären Designs bringt das Wandverkleidungssystem RenoDeco von HSK Duschkabinenbau jetzt noch mehr Frische und persönliches Flair in jedes Bad. Anhand zahlreicher kunstvoller Motivvorschläge können SHK Fachhandwerker ihre Kunden jetzt mit weiteren kreativen Möglichkeiten für eine moderne Badgestaltung begeistern. Besonders praktisch: der RenoDeco Dekorviewer auf der HSK Website. Mit ihm lassen sich alle Designs – vom dezenten Marmor- oder Naturstein-Look bis hin zu Unterwasser-, Strand- oder Tropenlandschaften – als Anwendungsbeispiel hinter einer Duschkabine einspiegeln. Das macht bereits die Auswahl der Designs zu einem Erlebnis, gibt dem Kunden Sicherheit und hebt die Beratungskompetenz von SHK Betrieben auf ein neues Level.

Erlaubt ist, was gefällt – und zwar den Kunden. Um deren Wünsche bei der Badgestaltung zu erfüllen, bietet das Wandverkleidungssystem RenoDeco ab sofort eine vielfältige Auswahl an neuen individuellen Motiven. Dazu gehören moderne Schwarz-Weiß-Impressionen mit dem Pariser Eiffelturm oder Palmenblättern genauso wie opulente Tropenblätter-Looks und florale Bouquets in satten Farben. Verschiedene Strandmotive sorgen für pures Urlaubsfeeling im eigenen Bad. Und wer ein Faible für Kunst hat, kommt mit fließenden Aquarellmotiven, abstrakten Linien oder farbintensiven Texturen auf seine Kosten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Denn auch die dezenteren Oberflächen im Naturstein-, Fliesen-, Marmor- und Naturholz-Look machen RenoDeco zu einem eindrucksvollen Gestaltungselement mit viel Persönlichkeit.

Digitaler Service mit Spaßfaktor: RenoDeco Dekorviewer

Der Praxisalltag zeigt es immer wieder: Kunden möchten ihre kreativen Ideen bei der Badgestaltung am liebsten direkt vor Augen haben. Damit das gelingt, hat HSK den RenoDeco Dekorviewer entwickelt. Mit ihm kann die Wirkung der ausgewählten Motive optisch beurteilt werden. Alle Dekore können hierbei als Anwendungsbeispiel in einer Dusche simuliert werden. Das zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, macht Spaß und erleichtert die Auswahl. Der RenoDeco Dekorviewer ist auf der HSK Website unter Produkte / Wandverkleidungssysteme oder direkt unter dekorviewer.renodeco.de/ aufrufbar.

Unverändert einfache Montage

Die großflächigen Dekorplatten von HSK ermöglichen SHK Profis eine einfache und sichere Montage und sorgen für einen nahezu fugenlosen Look wie aus einem Guss. Die Platten und Profile können vor Ort an räumliche Gegebenheiten angepasst und direkt nach dem Abdichten der Wand auf den tragfähigen Untergrund wie Fliese oder Putz aufgebracht werden – mit oder ohne Fliesenleger. Damit können Badgestaltungen vom Fachpartner aus einer Hand angeboten werden! Das sorgt für unabhängiges Arbeiten, spart Zeit, außerdem bleibt es das eigene Projekt und sorgt somit für mehr Umsatz.