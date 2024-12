Taconova sucht Kundendienstmitarbeiter / in

Taconova ist ein führender Hersteller von innovativen hydraulischen Lösungen für Heizungs-, Sanitär- und Solarenergieanwendungen in Wohn- und Geschäftsgebäuden. Mit 60 Jahren Erfahrung in der Entwicklung intelligenter Gebäudetechnik steht Taconova für hocheffiziente Lösungen, erstklassigen Kundenservice und exzellentes Schweizer Engineering. Taconova liefert Komfort-Lösungen, die unseren Kunden Zeit und Aufwand sparen. Taconova ist ein Tochterunternehmen der Taco Family of Companies, einem in der dritten Generation familiengeführten, multinationalen Unternehmen mit Sitz in Cranston, Rhode Island, USA.