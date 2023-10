hansgrohe zeigt in diesem Herbst zeitlose Design- und Funktionsupdates der Armaturen und Spülen für das Herzstück des Hauses. So erhält die beliebte Küchenarmatur hansgrohe Zesis M33 weitere clevere Features für eine optimierte Funktionsweise. Ausgestattet mit der Energiespartechnologie CoolStart fügt sich Zesis M33 jetzt noch harmonischer in die nachhaltig gestaltete Küche. Dazu lassen sich die zeitlosen wie langlebigen Edelstahl– und SilicaTec-Spülen von hansgrohe kombinieren. Mit der Sortimentserweiterung um zwei Spülenneuheiten bietet die Premiummarke eine praktische Lösung für das individuelle Küchendesign.



Gewohnt minimalistisch bei erweiterten Funktionen: hansgrohe Zesis M33

Mit ihrem ästhetischen und modernen Erscheinungsbild ist und bleibt Zesis M33 die ideale Lösung für liebevoll gestaltete Küchen. Die neue Variante der beliebten Armatur verfügt jetzt über eine hochwertige Metall-Ausziehbrause. Der ausziehbare Schlauch verfügt im Vergleich zur kleinen Schwester von Zesis über fast 30 Zentimeter mehr Spielraum. Die Armatur verfügt über einen komfortablen Schwenkbereich von 150 Grad. Der hochwertige Metallauszug und der verlängerte Brauseschlauch gehen nahtlos ineinander über. Dank sBox unterhalb der Spüle wird für eine geschmeidige und sichere Schlauchführung gesorgt. Somit sind reibungslöse Abläufe an der Arbeitsstation garantiert. Optional kann das Funktionsupgrade mit hansgrohe CoolStart ausgestattet werden. Die innovative Technologie sorgt dafür, dass in Griffmittelstellung nur kaltes Wasser fließt. Die energieintensive Warmwasserbereitung wird erst durch aktives Drehen des Griffs aktiviert. QuickClean erleichtert zudem die Reinigung der Armatur und beugt Kalkbildung vor. Gleich bleibt das filigrane Design der beliebten Armatur: Der schlanke Griff und die Verfügbarkeit in drei hochwertigen Oberflächen (Chrom, Mattschwarz und Edelstahl) werten die persönliche Traumküche auch optisch auf.



Die Spülenneuheiten von hansgrohe: S53 und S44

Das Spülensortiment wird um die neue SilicaTec-Spüle S53 und die neue Edelstahlspülen S44 ergänzt. Egal ob kompakt oder großzügig: Die neuen robusten Granit-Spülen aus SilicaTec und die handverschweißten Edelstahlspülen sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Für alle Neuheiten gilt aber: Sie lassen sich optimal zu den hansgrohe Küchenarmaturen kombinieren. Im Lieferumfang enthalten ist ein Abtropfgitter. Dieses findet Halt auf der integrierten Stufe im Spülbecken.