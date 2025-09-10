Barrieren schränken die Beweglichkeit und auch die Selbstständigkeit in der eigenen Wohnung ein. Mit barrierefreien oder zumindest barrierereduzierten Wohnungen ist ein Zuhause ohne Hindernisse und Stolperfallen möglich. Das Bad ist hier als wichtigster Raum zu betrachten. Denn hier müssen die Sanitärgegenstände nicht nur den technischen Anforderungen genügen, sondern auch die Bewegungsflächen für die Nutzer.

Vorausschauende Planung und sorgfältige Produktwahl helfen dem Benutzer langfristig und auch im Falle körperlicher Einschränkungen, eine komfortable Benutzung des Bades zu ermöglichen. Derzeit sind nur etwa fünf Prozent aller Wohnungen, in denen ältere Menschen leben, altersgerecht.

Die weit überwiegende Mehrheit der Menschen möchte in den eigenen vier Wänden alt werden und darin möglichst selbstbestimmt leben. Dafür lohnt sich ein Umbau, der die Wohnung barrierefrei macht oder zumindest Barrieren reduziert. Durch eine solche bauliche Gestaltung können Sie sich auch im Alter ungehindert in Ihrer Wohnung bewegen und den Alltag ohne fremde Hilfe bewältigen. Eine bedarfsgerechte, barrierefreie Wohnung erhöht nicht nur den Komfort, sondern trägt auch dazu bei, Verletzungen durch Stürze zu vermeiden. Auch soziale Kontakte lassen sich leichter pflegen: Eine Wohnung ohne Stufen und Schwellen ist nämlich nicht nur für Sie komfortabler, sondern auch für Bekannte, die Sie besuchen - ob im Rollstuhl oder mit Kinderwagen.

Ganz allgemein gilt: Altersgerecht umbauen ist keine Frage des Alters! Jede Stolperfalle ist eine zu viel. Außerdem tragen Investitionen in den altersgerechten Umbau zur langfristigen Wertsicherung einer Immobilie bei - wichtig für Vermieter und selbst genutztes Eigentum.

Programm

Kurze Einführung in die DIN 18040 Teil 1 bis 3

Zukunftsfähige Badkonzepte und vorausschauende Badplanung

Badgestaltung und -sanierung im Einklang mit der DIN 18040

Vorwandtechnik in der barrierefreien Badgestaltung

Unterkonstruktionen für barrierefreie WC-Anlagen

Nachrüstbarkeit von Stützgriffen

Planungssoftware für Vorwandkonstruktionen

📅 25.09.2025 | 10:00 – 11:30 Uhr

