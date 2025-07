In unserem kostenlosen Online-Seminar zum Thema Bauproduktenrecht im Brandschutz informieren wir Sie, über die Anforderungen an Bauprodukte und deren Einbau.

Die Anforderungen an Bauprodukte und deren fachgerechten Einbau werden zunehmend komplexer, insbesondere im Bereich des baulichen und vorbeugenden Brandschutzes. Bereits kleine Fehler in der Produktauswahl, beim Nachweis oder in der Dokumentation können schwerwiegende Folgen haben. Umso wichtiger ist es, bei diesem Thema auf dem neusten Stand zu sein.

Das kompakte Online-Seminar der DOYMA GmbH & Co vermittelt Ihnen in nur zwei Stunden praxisnahes Wissen zu den Vorgaben des Bauproduktrechts, mit besonderem Fokus auf dem Brandschutz in Leitungsanlagen. Von den aktuellen Vorgaben der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie – MLAR bis zur konkreten Umsetzung auf der Baustelle erfahren Sie, worauf es in der Praxis wirklich ankommt.

Darüber hinaus erhalten Sie von unserem Referenten Carsten Janiec, M.Sc., Leiter Vertriebsmanagement Brandschutzsysteme einen Überblick über weitere relevante Aspekte des Bauproduktenrechts. So gewinnen Sie ein umfassendes Verständnis für die Anforderungen im Planungs- und Baualltag. Anhand aktueller Praxisbeispiele, konkreter Checklisten und hilfreicher Tipps erfahren Sie, wie Sie typische Fehler vermeiden und Abläufe effizient gestalten.

Im Anschluss an den Vortrag haben Sie die Gelegenheit, individuelle Fragen zu stellen und sich mit dem Referenten sowie anderen Teilnehmenden auszutauschen.

Alle Termine:

Mo. 07. Juli 2025, 14:00 - 16:30 Uhr

Di. 16. September 2025, 14:00 - 16:30 Uhr

Mo. 10. November 2025, 14:00 - 16:30 Uhr

HIER können Sie sich kostenlos anmelden.