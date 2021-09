Pressemeldung

craftguide, Anbieter digitaler Lehrinhalte für die Aus- und Weiterbildung in Handwerk und Industrie, gibt heute den Start einer Kooperation mit der SHK Innung München (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik) bekannt. Die rund tausend Auszubildenden können ab diesem Schuljahr handwerkliche Arbeitstechniken in interaktiven Video-Tutorials eigenständig lernen. Aktuell stehen über 40 Anwendungsfälle oder Video-Tutorials in den Bereichen Elektrotechnik (Kabel abisolieren), Montagetechnik (Rohre biegen) oder Spenglerei (Hart- und Weichlöten) zur Verfügung. Mit einem Tablet, dem nötigen Werkzeug und Material führt die craftguide-App den Auszubildenden Schritt für Schritt durch einen visualisierten Arbeitsablauf, beispielsweise das fachgerechte Biegen eines Rohres um 90 Grad. So können sie sich unabhängig von ihrem aktuellen Lernstand und Aufenthaltsort selbst weiterbilden und Inhalte wiederholen.

Die Verwendung der App soll ein fester Bestandteil des Unterrichts werden, die SHK Innung stellt hierfür die nötigen Tablets bereit. „Die Ausbildung wird weiterhin durch die persönliche Interaktion stattfinden, aber digitale Inhalte können Wissensdefizite oder -vorsprünge abdecken und ausgleichen“, sagt Ralf Suhre, Geschäftsführer der SHK Innung München. „craftguide ist eine sehr gute Methode, die Lehrlinge in ihrer Welt abzuholen. Das Lernen auf dem Smartphone oder über eine VR-Brille macht den Azubis richtig Spaß. Wir müssen die Ausbildung attraktiver gestalten.“

Die rund 600 Ausbildungsbetriebe, die bei der SHK Innung München Mitglied sind, erhalten den Zugang zur craftguide-Plattform für ihre Mitarbeiter kostenlos. Das heißt, insgesamt können um die 12.000 Fachhandwerker in Bayern von dem Angebot profitieren. Sie müssen nur ihr Smartphone aus der Tasche ziehen und sich die Inhalte ihrer Innung in der craftguide-App ansehen.

*Von Video bis Virtual Reality: craftguide verwandelt Lehrinhalte in digitale Formate*

Die einzelnen Ausbildungsbetriebe arbeiten in der Regel mit zwei bis drei Herstellern zusammen. Hier schließt sich der Kreis, denn einige Fabrikanten sind bereits Kunden von craftguide: Das Start-up aus München verbindet das Produktwissen der Maschinen- und Anlagenhersteller mit dem Anwendungswissen der Bildungsträger. Mit der Plattform stellt craftguide die digitale Infrastruktur bereit, um die produzierten Inhalte zielgruppengerecht über alle möglichen Endgeräte und Kanäle anzubieten. Die Kurse können über die craftguide-App auf dem Smartphone oder Tablet, über einen Webplayer oder – falls gewünscht – via Virtual-Reality- (VR) bzw. Augmented-Reality-Brille (AR) ausgeliefert und abgerufen werden.

Je mehr digitalisierte Lerninhalte auf der craftguide-Plattform zur Verfügung stehen, umso größer ist ihr Nutzen für alle Beteiligten. Damit die Wissensinhalte einfach und schnell skaliert werden können, befähigt craftguide die Experten vor Ort: Die Ausbilder erstellen aus der Ich-Perspektive Videos, definieren die einzelnen Arbeitsschritte und versehen sie mit Textabschnitten pro Lerneinheit. Das Ergebnis ist ein interaktives Video-Tutorial, das entweder eins zu eins zum Einsatz kommt oder als Vorlage für weitere Ausgabeformate dient. Hersteller haben die Möglichkeit, die Lehrinhalte mit den CAD-Maschinen- und Werkzeugdaten zu kombinieren und als VR- oder AR-Anwendung oder 3D-Rendering bereitzustellen.

Einige Hersteller haben die craftguide-Kurse bereits sowohl für standardisierte Arbeitsabläufe (Montage, Wartung oder Reparatur von Maschinen und Anlagen) als auch für Vertrieb, Marketing oder Service im Einsatz. Auszubildende können dadurch die Wissenswelt der Marken und die ihres Gewerks verknüpfen.

*Integration der Lehrinhalte in den SHK-Lehrplan*

Die Lehrinhalte und die Struktur orientieren sich am betrieblichen bzw. überbetrieblichen Lehrplan und basieren auf dem Deutschen Qualifizierungsrahmen. Ein Beispiel: Auf Basis des übergeordneten Lehrplans für AnlagenmechanikerInnen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik gibt es verschiedene Lernfelder, etwa „Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen“. Darunter erschließt sich die Kernkompetenz „Rohrbearbeitung“.

Diese Kernkompetenz besteht aus verschiedenen Kompetenzelementen wie Rohrverbindungen, Rohrbiegen, Werkstück und Materialkunde. Das Kompetenzelement „Rohrbiegen“ befindet sich in einem Grundkurspaket, das aus verschiedenen craftguide-Kursen besteht.

„Wir freuen uns sehr, dass wir zusammen mit der SHK München einen Neustart in der Wissensvermittlung hinlegen können.“, sagt Johannes Nies, CEO von craftguide.

*Weitere Informationen und passendes Bildmaterial*

Die Kurse werden über die craftguide-App oder über den Webplayer der craftguide-Plattform ausgespielt. Sie sind in 36 Sprachen verfügbar.

Hier können Sie weiteres Bildmaterial und Screenshots eines Kurses herunterladen: www.messerpr.com/kunden/craftguide

Weitere Informationen zu craftguide unter: de.craftguide.com/