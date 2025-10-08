Mit „SanReMo by CONTI+“ hat die CONTI Sanitärarmaturen GmbH einen Bereich geschaffen, der sich auf die kostengünstige Sanierung, Renovierung und Modernisierung bestehender Dusch- und Waschräume in gewerblichen, öffentlichen und halböffentlichen Gebäuden fokussiert. Hierzu Udo Hilbert, Geschäftsführer der CONTI Sanitärarmaturen GmbH: „Insbesondere in Gebäuden wie Schulen, Schwimmbädern und Sporthallen ist es aus ökologischen und ökonomischen Gründen oftmals sinnvoller, diese instandzusetzen als sie komplett neu zu bauen. Wir haben daher das bei uns im Unternehmen vorhandene Wissen gebündelt und unterstützen mit unserem neuen SanReMo-Expertenteam die Betreiber dabei, zukunftsorientierte Lösungen zur Umrüstung und Aufwertung ihrer bestehenden Anlagen zu finden. Dabei liegt unser Fokus immer darauf, schnelle, kostengünstige und natürlich hygienisch einwandfreie Konzepte anzubieten und umzusetzen.“ CONTI+ Mitarbeiter Hans-Georg Gerlach fungiert dabei als Ansprechpartner für alle Anfragen zur Sanierung von Bestandsanlagen. Er ist seit mehr als 36 Jahren in verschiedenen Funktionen für den Armaturenhersteller tätig und verfügt daher über ein umfassendes Wissen in allen Bereichen der Anwendungstechnik.

Das Ziel: kostengünstig und nachhaltig instandsetzen

Das SanReMo-Team berät die Betreiber zu Fragen rund um eine kostengünstige und nachhaltige Sanierung. Hierzu Hans-Georg Gerlach: „Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den Betreibern eine Sanierung so zu planen, dass sie mit minimalem Aufwand, optimalerweise ohne bauliche Veränderung und somit mit möglichst geringen Kosten verbunden ist. Dafür planen wir jede Instandsetzung individuell und abgestimmt auf die jeweiligen Gegebenheiten.“

Logische Weiterentwicklung vorhandener Strukturen

„Mit der Neuausrichtung und dem damit einhergehenden Fokus auf die Instandhaltung sanitärer Anlagen gehen wir den nächsten logischen Schritt in eine Richtung, die das Unternehmen im Grunde genommen schon seit langem verfolgt“, ergänzt Udo Hilbert. „Bei der Entwicklung neuer Produkte haben wir aus Gründen der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung schon immer darauf geachtet, dass diese mit alten Armaturenkörpern kompatibel sind. So ist beispielsweise das Stichmaß der Unterputzkörper für die Dusche über Jahrzehnte gleichgeblieben. Dadurch können wir als einziger Hersteller selbst 50 Jahre alte Armaturen schnell und kostengünstig wieder auf den aktuellen Stand der Technik, Hygiene und des Designs bringen – und dies sowohl für unsere eigenen Produkte als auch für Fremdfabrikate. Da die eigentliche Umrüstung nur wenige Stunden in Anspruch nimmt, bleibt man als Betreiber extrem flexibel. Tagelange Schließzeiten oder teure Fliesenarbeiten oder gar Wandaufbrüche sind nicht mehr notwendig.“

Kompakt aufbereitete Informationen über die Instandhaltung bestehender Anlagen finden Interessierte unter conti.plus/de/de/sanremo. Auf der interaktiv gestalteten Landingpage dient ein Video als Einstieg in den Bereich „SanReMo by CONTI+“. Außerdem enthält die Seite eine Online-Checkliste: Auf Basis der dort eingetragenen Daten erstellt das Expertenteam von CONTI+ ein erstes bedarfsorientiertes Konzept für die Umrüstung einer Bestandsanlage.