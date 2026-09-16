Mit der pamcademy bietet Markus Purschke im Herbst 2026 erneut eine Reihe kostenfreier Fachwebinare rund um Regen- und Gebäudeentwässerung sowie Brandschutz an.

Die Online-Seminare vermitteln aktuelles Normen- und Praxiswissen für Planer, Ingenieure und SHK-Fachkräfte. Im Fokus stehen unter anderem die Neuerungen der DIN 1986-100:2026, Druckströmungssysteme, Notentwässerung und Brandschutzlösungen.

Termine und Themen:

20.10.2026: Regenentwässerung von Gebäuden – Grundlagen

22.10.2026: Regenentwässerung – Freispiegel und Druckströmung

27.10.2026: Notentwässerung

03.11.2026: Grundlagen der Gebäudeentwässerung

10.11.2026: Die neue DIN 1986-100:2026 – Neuerungen & Änderungen

17.11.2026: Fallleitungen und Fallleitungen in Hochhäusern

19.11.2026: Be- und Entlüftung von Entwässerungssystemen

24.11.2026: Brandschutz in der Gebäudeentwässerung

01.12.2026: Abwasser-Mischinstallation mit SVB

Die Teilnahme an allen Webinaren ist kostenfrei. Weitere Informationen und Anmeldung über die pamcademy.