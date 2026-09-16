16.09.2026  Pressemeldung Alle News von PAM BUILDING

PAM BUILDING: Kostenfreie Fachwebinare der pamcademy im Herbst 2026

Mit der pamcademy bietet Markus Purschke im Herbst 2026 erneut eine Reihe kostenfreier Fachwebinare rund um Regen- und Gebäudeentwässerung sowie Brandschutz an.

Die Online-Seminare vermitteln aktuelles Normen- und Praxiswissen für Planer, Ingenieure und SHK-Fachkräfte. Im Fokus stehen unter anderem die Neuerungen der DIN 1986-100:2026, Druckströmungssysteme, Notentwässerung und Brandschutzlösungen.

Termine und Themen:

  • 20.10.2026: Regenentwässerung von Gebäuden – Grundlagen
  • 22.10.2026: Regenentwässerung – Freispiegel und Druckströmung
  • 27.10.2026: Notentwässerung
  • 03.11.2026: Grundlagen der Gebäudeentwässerung
  • 10.11.2026: Die neue DIN 1986-100:2026 – Neuerungen & Änderungen
  • 17.11.2026: Fallleitungen und Fallleitungen in Hochhäusern
  • 19.11.2026: Be- und Entlüftung von Entwässerungssystemen
  • 24.11.2026: Brandschutz in der Gebäudeentwässerung
  • 01.12.2026: Abwasser-Mischinstallation mit SVB

Die Teilnahme an allen Webinaren ist kostenfrei. Weitere Informationen und Anmeldung über die pamcademy.

Pam Building • Fornatis Deutschland GmbH
Pam Building • Fornatis Deutschland GmbH
Frankfurter Straße 720 - 726
51145 Köln
Deutschland
Telefon:  +492203 9784-310
www.pambuilding.de
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DESTATIS:

10.09.2026

Inflationsrate im August 2026 bei +2,9 %
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Quelle: destatis.de

DESTATIS:

11.09.2026

Unternehmensinsolvenzen im Juni 2026: +15,8 % gegenüber Juni 2025
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Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.09.2026

Großhandelspreise im August 2026: +6,8 % gegenüber August 2025
mehr

Quelle: destatis.de

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