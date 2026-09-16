PAM BUILDING: Kostenfreie Fachwebinare der pamcademy im Herbst 2026
Die Online-Seminare vermitteln aktuelles Normen- und Praxiswissen für Planer, Ingenieure und SHK-Fachkräfte. Im Fokus stehen unter anderem die Neuerungen der DIN 1986-100:2026, Druckströmungssysteme, Notentwässerung und Brandschutzlösungen.
Termine und Themen:
- 20.10.2026: Regenentwässerung von Gebäuden – Grundlagen
- 22.10.2026: Regenentwässerung – Freispiegel und Druckströmung
- 27.10.2026: Notentwässerung
- 03.11.2026: Grundlagen der Gebäudeentwässerung
- 10.11.2026: Die neue DIN 1986-100:2026 – Neuerungen & Änderungen
- 17.11.2026: Fallleitungen und Fallleitungen in Hochhäusern
- 19.11.2026: Be- und Entlüftung von Entwässerungssystemen
- 24.11.2026: Brandschutz in der Gebäudeentwässerung
- 01.12.2026: Abwasser-Mischinstallation mit SVB
Die Teilnahme an allen Webinaren ist kostenfrei. Weitere Informationen und Anmeldung über die pamcademy.