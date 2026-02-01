In Bäder, Schulen, Sporthallen und anderen stark frequentierten Einrichtungen muss die Ausstattung der Sanitärräume besonders robust, langlebig, hygienisch und leicht zu bedienen sein. Hinzu kommen steigende Anforderungen an Wasser- und Energieeffizienz sowie geringe Wartungs- und Betriebskosten. Laut allgemein anerkannter Regeln der Technik muss zudem jederzeit ein hygienisch einwandfreier Trinkwasserbetrieb sichergestellt sein. In der Realität vieler öffentlicher, halböffentlicher und gewerblicher Gebäude zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Veraltete Dusch- und Waschräume mit defekten oder nicht mehr zeitgemäßen Armaturen, mangelhafter Belüftung, beschädigten Fliesen oder fehlender Warmwasserversorgung sind keine Seltenheit. Diese Mängel wirken sich nicht nur negativ auf Komfort und Aufenthaltsqualität aus. Im schlimmsten Fall stellen sie sogar ein Gesundheitsrisiko dar.

Zeitgemäße Sanitärausstattungen helfen, die Wasserqualität zu sichern, Keimbildung zu vermeiden und Ressourcen zu schonen. Genau hier setzt „SanReMo by CONTI+“ an: Die CONTI Sanitärarmaturen GmbH hat sich auf die kosteneffiziente Sanierung, Renovierung und Modernisierung von Dusch- und Waschräumen in Schwimmbädern, Schulen, Sporthallen sowie anderen öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Gebäuden spezialisiert. Das Expertenteam berät individuell und plant jede Maßnahme so, dass sie mit minimalem Aufwand, möglichst ohne bauliche Veränderungen und zu geringen Kosten umgesetzt werden kann.

Die aktuelle CONTI+ Zeitung zeigt viele Beispiele, wie sich Bestandsanlagen schnell und kosteneffizient umrüsten lassen. Sie steht hier kostenfrei zum Download bereit.

Weitergehende Informationen zum SanReMo by CONTI+ Konzept erhalten Sie hier: conti.plus/de/de/sanremo.