Das Koralle Lagerprogramm LPL

Mit Lieferzeitgarantie von 5 Tagen zum Großhandel!

Kennen Sie folgende Situation?

Bei der Badplanung wird viel Zeit für Planung, Abstimmung und Entscheidung benötigt. Steht jedoch erst einmal der Entschluss für eine Einrichtung fest, soll es dann möglichst schnell gehen.



Unser Lagerprogramm bietet Flexibilität und verlorene Zeit wird schnell kompensiert.

Binnen fünf Tagen liefern wir das Koralle Lagerprogramm mit über 150 Artikeln – von den bewährten Standardlösungen bis hin zu exklusiven Varianten mit GlasPlus-Beschichtung. So schnell kann’s gehen!



Sämtliche Modelle, die sofort ab Lager verfügbar sind, befinden sich in der Preisliste 2021 im Anschluss an die betreffenden Serien, wie die WalkIn-Varianten der Koralle S800 und Koralle S500Plus, sowie einige Modelle der Twiggy-Serien und alle Acryl- und Mineralguss-Produkte.



Und wenn's noch eiliger ist:

Nutzen Sie das 48h Express-Lieferprogramm RAPIDO für zahlreiche Artikel gegen einen kleinen Aufpreis.

Täglich etwas Besonderes

Unsere hochwertigen und innovativen Produktserien lassen keine Wünsche offen. Einerseits designorientiert, andererseits variantenreich – so bringen unsere Dusch- und Wannenwelten jegliche Raumarchitektur perfekt zur Geltung.



Koralle - klug geplant, schnell geliefert, fix installiert

Viele Vorteile für Sie

gewohnte Lieferung über den Großhandel

nur fünf Tage Lieferzeit (Werktage ab Auftragsfreigabe)

keine nervigen Lieferzeitanfragen

garantierte Liefertreue von mindestens 95%

ein Großteil des Umsatzprogramms

unkomplizierte Erweiterung der eigenen Lagerkapazitäten

Die Vorteile für Ihre Kunden

Über 150 designorientierte und variantenreiche Artikel direkt ab Lager

Duschabtrennungen, Bade- und Duschwannen für jede Raumarchitektur

Kurze Wartezeiten mit überragenden Ergebnissen

