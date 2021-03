Die teilgerahmte Duschabtrennungsserie TwiggyPlus punktet nicht nur mit hoher Transparenz und ästhetisch schlankem, gerundeten Design, sondern auch durch Minimalismus in Formgebung und Preis.Sie ergänzt die häufig im O bjektbereich eingesetzte Serie TwiggyTop und bietet neben Pendeltürversionen jetzt auch Falt- und Falteck- sowie WalkIn-Lösungen.



„Verschiedene Größen und Varianten sorgen dafür, dass es für nahezu jede Raumsituation die passende Lösung gibt“, urteilte die international besetzte Jury des Rats für Formgebung, als sie die Duschabtrennungsserie mit dem German Design Award 2020 auszeichnete.



TwiggyTop

Die Schönheit des Wesentlichen

Die Koralle Serie TwiggyTop besticht durch eine Vielzahl an Versionen und Größen und ist für fast jede Einbausituation geeignet. Die Duschabtrennungen der Serie TwiggyTop überzeugen bei der preisattraktiven Gestaltung individueller Duschbereiche.



Ein komplettes Pendeltürsortiment als Eckdusche, in Nische oder mit Trennwand, als Viertelkreis- oder Fünfeckdusche steht mit Kunstglas-Dekor Aquaperl zur Verfügung. Die dreiteilige Wannenfaltwand wird einfach platzsparend an die Wand gefaltet und schützt ausgeklappt das Bad zuverlässig vor Spritzwasser beim Duschen in der Badewanne. Abgerundet wird das Programm durch Schiebetürlösungen für Nischen, in Verbindung mit Trennwand, als Eck- oder Viertelkreis-Variante.



Die Schiebetüren der TwiggyTop sind wahlweise in transparentem Echtglas oder Kunstglas-Dekor Aquaperl erhältlich. Die Pendeltüren stehen ausschließlich in blickgeschütztem Polyrit-Kunstglas zur Verfügung.